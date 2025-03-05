Колишній міністр Британії Бен Воллес у колонці для The Telegraph прокоментував зовнішню політику нової адміністрації США. Він закликав готуватися до найгіршого сценарію, передає 24 Канал.

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Трамп і Венс – не тямущі

Бен Воллес заявив, що найбільша небезпека для всіх полягає у тому, що нові мешканці Білого дому мало знайомі зі світом. Він впевнений, що Дональд Трамп і Джей Ді Венс справді говорять те, про що думають. А це значить, що вони не бачать у Росії загрозу і щиро вірять, що США мають вийти з НАТО і заволодіти Гренландією.

Трамп та його команда визнають лише право сильного. Тому для них існують лише такі країни, як Китай і Росія. Суверенітет інших країн не має значення.

Нова американська влада не розуміє того, що ізоляціонізм США грає проти них самих. І Пекіну, і Москві потрібна не Європа, а саме "Дядечко Сем".

Путін, людина, яка все життя боролася із Заходом, не раптом вирішив, що Дональд Трамп – його новий найкращий друг. І він, і його оточення не забули своєї жаги до реваншу за 30 років приниження після розпаду СРСР,

– нагадує політик.

Так само радіє потенційном демонтажу старого світового порядку Китай.

Усе те, що насправді зробило Америку великою і багатою після Другої світової війни, може опинитися на згарищі. Тепер майже ніщо не стоїть на заваді прямого вторгнення через Тайванську протоку,

– прогнозує Воллес.

Британець не знає, чи справдиться цей найгірший сценарій, чи вдасться Дональду Трампу прозріти, поки не пізно.

Давайте тепер судити Трампа за його вчинками, а не за гучними заявами, які завжди супроводжують початок будь-якої адміністрації. Ми маємо сподіватися на краще, але готуватися до гіршого,

– закликав ексміністр оборони Британії.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Трампа не планує посилювати тиск на Росію, а вважає, що конфлікт слід вирішити в інтересах Кремля.