Щоб не обговорювали вік: Трамп доручив посилити свій публічний графік, щоб виглядати витривалим

Президент США Дональд Трамп розпорядився зробити свій публічний робочий графік більш насиченим. У медіа обговорюють вік та рівень навантаження 79-річного глави держави під час його другого президентського терміну.

Про це повідомляє CNN з посиланням на поінформовані джерела.

Дивіться також "Я просто заплющив очі": Трамп запевнив, що не спав під час наради

Як Трамп намагається показати, що він у чудовому стані?

Наприкінці минулого року в офіційному розкладі президента почали з’являтися нові описи церемоній підписання документів, політичних нарад і зустрічей із керівниками бізнесу, більшість з яких відбувалися без доступу преси. Таким чином команда Білого дому намагається продемонструвати інтенсивність щоденної роботи Трампа.

За інформацією телеканалу, попри регулярні й тривалі виступи перед камерами, президента дратувала думка, що його другий термін можуть сприймати як менш напружений, ніж перший. Це, зокрема, пов’язано з постійними питаннями щодо його віку, стану здоров’я та витривалості.

У відповідь на це до публічного графіка почали вносити приватні зустрічі, телефонні розмови та інтерв’ю, які раніше не афішувалися. За словами співрозмовників CNN, така ідея належала самому Трампу, який не хоче виглядати "загальмованим".

Згідно з оновленими даними, лише в період з 5 по 9 січня 2026 року президент провів 61 телефонну розмову, 67 зустрічей і взяв участь у низці інших заходів, що тривали з ранку до пізнього вечора. Хоча частина імен у графіку не розкривається, серед співрозмовників були іноземні лідери, топменеджери компаній, медійні персони, законодавці, члени адміністрації та родичі.

Як зазначає CNN, найраніші робочі дні Трампа починалися о 7:15 із телефонних дзвінків родині, представникам зовнішніх структур та главам держав. В інші дні старт роботи припадав ближче до 11-ї години. Більшість робочих днів завершувалися вже після 19:00.

Хоча окремі члени його команди вважають, що президенту не потрібно додатково доводити свою зайнятість публіці, сам Трамп різко реагує на будь-які натяки на зниження темпу роботи. За словами джерел, його роздратування через публікації про вік і витривалість лише посилюється, а власні досягнення за останній рік він вважає недооціненими в медіа.

Довідка: 79-річний Дональд Трамп є найстаршим президентом США на момент вступу на посаду. У Білому домі при цьому неодноразово запевняли, що глава держави перебуває у відмінній фізичній формі.

ЗМІ обговорюють здоров'я Трампа