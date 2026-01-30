Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Как Трамп пытается показать, что он в прекрасном состоянии?

В конце прошлого года в официальном расписании президента начали появляться новые описания церемоний подписания документов, политических совещаний и встреч с руководителями бизнеса, большинство из которых происходили без доступа прессы. Таким образом команда Белого дома пытается продемонстрировать интенсивность ежедневной работы Трампа.

По информации телеканала, несмотря на регулярные и длительные выступления перед камерами, президента раздражала мысль, что его второй срок могут воспринимать как менее напряженный, чем первый. Это, в частности, связано с постоянными вопросами относительно его возраста, состояния здоровья и выносливости.

В ответ на это в публичный график начали вносить частные встречи, телефонные разговоры и интервью, которые ранее не афишировались. По словам собеседников CNN, такая идея принадлежала самому Трампу, который не хочет выглядеть "заторможенным".

Согласно обновленным данным, только в период с 5 по 9 января 2026 года президент провел 61 телефонный разговор, 67 встреч и принял участие в ряде других мероприятий, продолжавшихся с утра до позднего вечера. Хотя часть имен в графике не раскрывается, среди собеседников были иностранные лидеры, топ-менеджеры компаний, медийные персоны, законодатели, члены администрации и родственники.

Как отмечает CNN, самые ранние рабочие дни Трампа начинались в 7:15 с телефонных звонков семье, представителям внешних структур и главам государств. В другие дни старт работы приходился ближе к 11 часам. Большинство рабочих дней завершались уже после 19:00.

Хотя отдельные члены его команды считают, что президенту не нужно дополнительно доказывать свою занятость публике, сам Трамп резко реагирует на любые намеки на снижение темпа работы. По словам источников, его раздражение из-за публикаций о возрасте и выносливости только усиливается, а собственные достижения за последний год он считает недооцененными в медиа.

Справка: 79-летний Дональд Трамп является самым старшим президентом США на момент вступления в должность. В Белом доме при этом неоднократно уверяли, что глава государства находится в отличной физической форме.

