Росію "рішуче" попросили не надавати розвіддані Ірану, – Віткофф

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф рішуче заявив, що Росія має перестати передавати Ірану розвіддані стосовно американських військових баз. Він додав, що сподівається, що країна взагалі цього не робить.

Віткофф зазначив, що якщо Росія й надає допомогу, вона не має значного впливу. Про це повідомили в Білому домі.

Чи допомагає Росія Ірану розвідданими?

Стів Віткофф та Дональд Трамп 7 березня провели брифінг з журналістами в Білому Домі. Під час зустрічі було обговорено можливу допомогу Ірану від Росії.

Спецпосланець Трампа заявив, що США чітко заявили Москві, щоб Росія не надавала Ірану розвіддані чи будь-яку іншу допомогу.

Ми чітко про це заявили. Я сподіваюсь, що вони взагалі цього не роблять, а якщо й роблять, то дуже погано,

– зазначив Віткофф.

Він додав, що Іран і так дуже "неефективний у своїх діях" і навіть при ймовірній допомозі з боку Москви, це "не покращує їхнє становище".

Дональд Трамп погодився з Віткоффом і зазначив, що не бачить жодних ознак того, що Росія допомагає Ірану, а якщо така допомога й відбувається, то вона не має значного ефекту.

За словами президента США, Іран і так не досягає успіху у своїх діях.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Росія надає Ірану розвідувальні дані для ударів по американських об'єктах на Близькому Сході. США знають про контакти між Росією та Іраном і вживають заходів у відповідь на розвіддані.

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?