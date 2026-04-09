Небезпечні "блекаут-бомби": КНДР провела випробування електромагнітної зброї

КНДР, яка є союзником Росії, у рамках з модернізації своїх звичайних озброєнь провела низку випробувань систем електромагнітної зброї та вуглецевих бомб на тлі підвищеної геополітичної невизначеності.

Поки увага світової спільноти прикута до війни на Близькому Сході, відповідні випробування контролював генерал Кім Чен Сік. Про це пише агентство Bloomberg.

Дивіться також Зі спецзавданням від Путіна: навіщо насправді Лукашенко їздив у КНДР

Які випробування провела КНДР?

Видання, посилаючись на звіт KCNA, повідомляє, що диктатор Кім Чен Ин назвав ці розробки "особливими засобами стратегічного характеру", які слід поєднувати та застосовувати до військових засобів" у різних сферах.

Згідно з оприлюдненою інформацією, вуглецеві волокнисті бомби, також відомі як "блекаут-бомби", використовують для замикання електромереж, що може призводити до відключення світла на великих територіях.

Натомість електромагнітна зброя, яку також випробовувала КНДР, діє інакше. Вона виводить з ладу мікросхеми і системи зв'язку. Північнокорейський диктатор вимагає поєднувати ці засоби разом з іншими видами озброєнь.

У звіті зазначається, що також крім вищезгаданого, в країні провели випробування мобільного ЗРК малої дальності, і навіть протестували ефективність і потужність касетних бойових частин тактичної балістичної ракет.

Випробування зброї відбуваються в період підвищеної геополітичної невизначеності, оскільки бойові дії на Близькому Сході тривають, виводячи американські військові ресурси з Азії, тоді як Пхеньян продовжує поглиблювати свої зв'язки з Москвою та розвивати існуючі зв'язки з Пекіном,

– ідеться у статті.

Останні випробування, заборонені обмеженнями ООН, підтвердили, що тактичні балістичні ракети класу "земля – земля", оснащені касетними боєголовками, здатні "знищити будь-яку ціль площею 6,5 – 7 гектарів".

Що відомо про дії КНДР?