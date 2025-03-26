Трамп послав черговий тривожний сигнал союзникам по НАТО

Під час своєї пресконференції Трамп повідомив, що США наразі займаються розробкою нового винищувача F – 47. Він також зазначив, що лише спрощена версія літака буде доступна для нинішніх партнерів, оскільки існує ймовірність, що найближчим часом країни можуть перестати бути союзниками США.

Німецький політолог і аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд в ефірі 24 Каналу зауважив, що ця заява Дональда Трампа є не найкращою рекламою для американської зброї. Якщо партнери отримають не повну версію, а лише урізану та неповну версію того, що вони планують придбати, це може негативно позначитись на репутації та довірі до американської техніки.

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Про що може свідчити заява Трампа

"Але це справді тривожний сигнал: він, ймовірно, відображає нинішні конфлікти всередині НАТО – між США, з одного боку, та Канадою і Данією, які також є членами Альянсу, з іншого. Можливо, вся ця риторика про можливе приєднання Канади та Гренландії до США виявляється набагато серйознішою, ніж можна було б припустити", – сказав Андреас Умланд.

Він додав, що якщо це справді стане основним напрямком зовнішньої політики адміністрації Трампа, тоді стає очевидним, чому Вашингтон може бути не зацікавлений у продажу своїм союзникам зброї в її повній комплектації. Однак це також створює серйозну проблему для американських компаній, які займаються виробництвом цієї зброї, адже вони, безумовно, зацікавлені в її продажі.

Цікаво! Дональд Трамп розповів, що експериментальна версія літака F – 47 проходила секретні випробування упродовж 5 років. Винищувач буде безпрецедентним за своєю швидкістю та маневреністю. Аналогів у світі він немає.

Країни, які не отримають повну версію озброєння, просто відмовляться від його покупки, що може призвести до значних фінансових втрат.