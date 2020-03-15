Стартував віртуальний саміт "коаліції охочих": перші заяви щодо України
У суботу, 15 березня, розпочався віртуальний саміт "коаліції охочих", ініційований прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. На ньому обговорюватимуть питання, що стосуються України.
Зазначимо, що перша зустріч у схожому форматі відбулася 2 березня. Про це повідомляє 24 Канал.
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Які результати саміту лідерів Європи щодо України
За результатами Лондонського саміту європейські лідери вирішили продовжити військову допомогу Україні та посилити економічний тиск на Росію.
Окрім цього, британський прем'єр Кір Стармер наголосив на тому, що мирна угода щодо війни в Україні має бути підкріплена силою, а мирні переговори – включати державу та гарантувати її безпеку та суверенітет.
Тоді ж європейські лідери домовилися створити "коаліцію охочих", яка сприятиме захисту України та повинна запобігти майбутнім вторгненням з боку Росії.
Що відомо про саміт "коаліції охочих"
Британський прем'єр впевнений, що президент Дональд Трамп "абсолютно відданий міцному миру" та робить все можливе, щоб досягти його. Водночас Стармер вважає, що спочатку потрібно "поставити Україну в якомога сильнішу позицію". А також висловлює сподівання, що на країну чекатимуть переговори, а не продовження бойових дій. Щодо питання ядерної зброї, очевидно, наша позиція полягає в тому, що ми зробимо все можливе, щоб запобігти будь-якому збільшенню доступності ядерної зброї, Британський прем'єр зауважив, що на зустрічі "коаліції охочих" зібралося більше лідерів, ніж два тижні тому під час Лондонського саміту. Стармер заявив, що є "сильна колективна рішучість" і "нові зобов'язання були покладені на стіл сьогодні вранці". За його словами, зобов'язання стосуються не лише миротворчих сил в Україні, а й колективної оборони та безпеки Європи. Позиція щодо США не змінилася. Я чітко дав зрозуміти, що це потрібно робити спільно зі Сполученими Штатами. Ми говоримо з США щодня", Перед початком пресконференції Стармер сказав, що апетит Росії до конфлікту та хаосу підриває безпеку у Сполученому Королівстві. А також додав, що "коаліція охочих" "не буде сидіти склавши руки й чекати, поки Путін діятиме". Але світ потребує дій. Моє повідомлення дуже чітке, Путіну доведеться сісти за стіл переговорів, тому настав момент, нехай зброя замовкне, нехай варварські напади на Україну припиняться раз і назавжди, Британський прем'єр закликав до тривалого миру, який буде підкріплений "потужними механізмами безпеки через коаліцію охочих". У ЗМІ, посилаючись на джерело в уряді, повідомляють, що на зустрічі виступили прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, президент України Володимир Зеленський, генсек НАТО Марк Рютте та новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні. На початку зустрічі Стармер наголосив на важливості продовжити чинити тиск на російського диктатора Владіміра Путіна. Я відчуваю, що рано чи пізно йому доведеться сісти за стіл переговорів і почати серйозну дискусію, – каже британський прем'єр. Він також додав, що Європа повинна бути готовою "захищати будь-яку угоду через коаліцію охочих". На віртуальному саміті Кір Стармер зібрав близько 25 лідерів, серед них були представники України, Канади, Австралії, Нової Зеландії, НАТО, а також Європейська комісія. Зустріч політиків тривала близько 90 хвилин, що є трохи довшим за запланований час. За словами прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, на саміті лідери обговорювали зміцнення України, її готовність самостійно захищати будь-яку угоду через "коаліцію охочих" та збереження тиску на Росію.
Трамп абсолютно відданий міцному миру, - Стармер
Стармер вважає, що необхідно запобігти поширенню ядерної зброї
– Стармер.
Є сильна колективна рішучість, - Стармер
Будь-який мирний план щодо України потребує співпраці з США, - Стармер
- сказав Стармер.
– сказав Стармер.
Що заявив Стармер після саміту "коаліції охочих"
Хто виступив на саміті
Як відбулося відкриття саміту
Хто був присутній на саміті "коаліції охочих"
Які теми обговорювали на саміті
Британський прем'єр впевнений, що президент Дональд Трамп "абсолютно відданий міцному миру" та робить все можливе, щоб досягти його.
Водночас Стармер вважає, що спочатку потрібно "поставити Україну в якомога сильнішу позицію". А також висловлює сподівання, що на країну чекатимуть переговори, а не продовження бойових дій.
Щодо питання ядерної зброї, очевидно, наша позиція полягає в тому, що ми зробимо все можливе, щоб запобігти будь-якому збільшенню доступності ядерної зброї,
Британський прем'єр зауважив, що на зустрічі "коаліції охочих" зібралося більше лідерів, ніж два тижні тому під час Лондонського саміту.
Стармер заявив, що є "сильна колективна рішучість" і "нові зобов'язання були покладені на стіл сьогодні вранці".
За його словами, зобов'язання стосуються не лише миротворчих сил в Україні, а й колективної оборони та безпеки Європи.
Позиція щодо США не змінилася. Я чітко дав зрозуміти, що це потрібно робити спільно зі Сполученими Штатами. Ми говоримо з США щодня",
Перед початком пресконференції Стармер сказав, що апетит Росії до конфлікту та хаосу підриває безпеку у Сполученому Королівстві.
А також додав, що "коаліція охочих" "не буде сидіти склавши руки й чекати, поки Путін діятиме".
Але світ потребує дій. Моє повідомлення дуже чітке, Путіну доведеться сісти за стіл переговорів, тому настав момент, нехай зброя замовкне, нехай варварські напади на Україну припиняться раз і назавжди,
Британський прем'єр закликав до тривалого миру, який буде підкріплений "потужними механізмами безпеки через коаліцію охочих".
У ЗМІ, посилаючись на джерело в уряді, повідомляють, що на зустрічі виступили прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, президент України Володимир Зеленський, генсек НАТО Марк Рютте та новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні.
На початку зустрічі Стармер наголосив на важливості продовжити чинити тиск на російського диктатора Владіміра Путіна.
Я відчуваю, що рано чи пізно йому доведеться сісти за стіл переговорів і почати серйозну дискусію, – каже британський прем'єр.
Він також додав, що Європа повинна бути готовою "захищати будь-яку угоду через коаліцію охочих".
На віртуальному саміті Кір Стармер зібрав близько 25 лідерів, серед них були представники України, Канади, Австралії, Нової Зеландії, НАТО, а також Європейська комісія.
Зустріч політиків тривала близько 90 хвилин, що є трохи довшим за запланований час.
За словами прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, на саміті лідери обговорювали зміцнення України, її готовність самостійно захищати будь-яку угоду через "коаліцію охочих" та збереження тиску на Росію.