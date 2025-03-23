"Європа стала в позу": Віткофф розкритикував план Стармера щодо миротворців

Стів Віткофф дав велике інтерв'ю пропагандисту Такеру Карлсону. Під час розмови спецпредставник розкритикував план британського прем'єра Кіра Стармера, який стосується можливого розміщення миротворчої місії в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Стіва Віткоффа.

До теми Стармер закликав ЄС розробити план з гарантування безпеки Україні та стримування Росії, – NYT

Що сказав Віткофф про плани Стармера

Спецпредставник Трампа по Близькому Сходу, який веде перемовини з росіянами, не вперше повторює російські наративи. Під час інтерв'ю Карлсону він не зміг перелічити окуповані області України, але вважає, що вони погодилися бути в складі Росії. Адже провели "референдуми".

Такер Карлсон із лайкою запитав Віткоффа, що коїться з європейцями. Мовляв, Європа помирає економічно, армія Великої Британії менша за морську піхоту США, але європейці щось намислили і хочуть відправити війська в Україну.

Віткофф відповів, що європейці стали в позу і спрощено сприймають події. Вони нібито хочуть бути схожими на Черчилля і вважають, що росіяни збираються пройти маршем через Європу.

Карлсон перепитав, чи справді росіяни збираються це зробити. Віткофф сказав: на 100% упевнений, що ні, Росія не піде далі. На що "журналіст" з нервовим сміхом вигукнув "навіщо росіянам це робити?"

Цікаво! До повернення Трампа в Білий дім побутувала думка, що в Європі немає свого Черчилля – людини, яка би діяла більш рішучо та жорстко, щоб дати відсіч агресору. Тепер на цю роль претендують і Макрон, і Стармер. Слова Віткоффа відсилають до суперечок перед Другою світовою, коли прем'єр Невілл Чемберлен бажав умиротворити Гітлера і не бачив загрози, про яку говорив Черчилль. Але історія повторюється: Віткофф і Карлсон закривають очі на справжні наміри Путіна.

Також спецпредставник додав: "Хоча я вважаю, що ми маємо укласти угоду щодо України, ми не можемо дозволити цій країні втягнути нас у Третю світову війну. І це не моя політика – це політика президента Трампа".

До слова, інтерв'ю вийшло на ютубі під назвою "Вирішальна роль Стіва Віткоффа у переговорах про глобальний мир та спроби розпалювачів війни зупинити його".