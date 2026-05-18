США скасовують переміщення військ до Польщі: лист-попередження "загубився" на пошті Варшави

США ще 11 травня попередили Польщу про скасування перекидання 4 тисяч американських військових до країни. Однак повідомлення із Пентагону "загубилось" в секретній поштовій системі начальника Генштабу ЗС Польщі.

Тож про таке рішення польське командування дізналося лише в середу, 13 травня. Про це повідомляє видання Politico.

Де загубилось секретне повідомлення США?

За даними трьох джерел медіа, Пентагон повідомив про рішення скасувати перекидання військ до країни через секретну систему зв'язку, яка призначена для спілкування із союзниками.

Втім про це стало відомо миле у середу, 13 травня, оскільки лист "загубився" у пошті. Відомо, що начальник генерального штабу ЗС Польщі генерал Веслав Кукула повинен особисто затверджувати всі повідомлення і передавати їх далі. Втім, керівництво Міноборони та польські військові дізнались про цю інформацію з повідомлень ЗМІ.

Начальник Генштабу повідомив командування лише в середу,

– сказав один зі співрозмовників видання.

Водночас речник Генштабу Марек Пєтжак спростував інформацію про те, що повідомлення надійшло ще в понеділок. За його словами, Генштаб того дня не отримував жодних офіційних даних щодо призупинення ротації американських військових.

Джерела зазначаються, що повідомлення Пентагону про скасування перекидання до Польщі військових 2-ї бронетанкової бригади з Техасу було дуже коротким і не містило жодних пояснень такого рішення.

Зауважимо, що американське військове командування вже підготувало плани щодо скорочення близько 5 тисяч військових у Німеччині. Передбачалось, що зміни розміщення сил США у Європі відбуватимуться поступово. Також Пентагон поки ще не пояснив, як це рішення вписується в загальну оборонну стратегію США в Європі, а під час слухань у Сенаті керівництво армії не згадувало про скорочення, утримавшись від коментарів. Водночас у НАТО запевнили, що Альянс й надалі зберігатиме військову присутність на східному фланзі, хоча раніше Європейське командування США пропонувало не продовжувати розміщення бригади.



Генерал Бен Годжес, відставний офіцер Армії США та екскомандувач американських сил у Європі в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заявив, що такий крок Трампа радше виглядає як політичний жест або дрібна помста федеральному канцлеру Німеччини, ніж зважене стратегічне рішення. З Трампом, як і раніше, є проблема непередбачуваності – складно точно зрозуміти його наміри чи наступні кроки. Водночас його дії нерідко сприймаються так, ніби вони більше відповідають інтересам Володимира Путіна.

Що цьому передувало?

У четвер, 14 травня, ЗМІ повідомили про те, що Міноборони США неочікувано скасувало переміщення 2-ї бронетанкової бригади з Техасу до Польщі. Це сталось в межах скорочення присутності військових сил США у Європі.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що рішення США не стосується Польщі, а є частиною раніше оголошених змін у розміщенні у Європі. Він зазначив, що Варшава навпаки підтримує збільшення військової присутності США на своїй території та продовжує зміцнювати оборонну співпрацю з Америкою.

Цікаво, що на момент ухвалення рішення частина особового складу і техніки 2-ї бронетанкової бригади "Блек Джек" уже перебувала на шляху у Європу.

Тоді як рішення про скасування перекидання військ було прийнято під час наради між Європейським командуванням США та штабом Армії США в Європі та Африці.