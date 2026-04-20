Іран не планує другий раунд переговорів і звинуватив США в "агресії"

Іран не планує другий раунд переговорів зі США попри те, що американська команда вирушила до Пакистану. Заява прозвучала після захоплення судна під іранським прапором біля Ормузької протоки.

Про це пише CNN, цитуючи речника міністерства закордонних справ Ірану Есмаїла Багаї.

Чи відбудеться другий раунд перемовин?

Есмаїла Багаї заявив, що Іран наразі не планує брати участь у другому раунді переговорів зі США. За його словами, іранці не вірять в дедлайни чи ультиматуми щодо питань національних інтересів країни.

Зазначається, що невизначеність щодо наступної зустрічі сторін посилилась, після того, як Сполучені Штати захопили судно під іранським прапором в Османській затоці. Ба більше, Тегеран назвав такі дії американців "агресією" та готується розслідувати інцидент.

"Іран ухвалить відповідне рішення щодо продовження переговорного шляху, надаючи пріоритет національним інтересам та проблемам", – уточнив Багаї, пише "Радіо Свобода".

У МЗС країни також прокоментували розбіжності країн у питанні ядерної програми. Іранські ЗМІ передають, що на жодному з етапів перемовин не порушували цю тему і варіант передачі збагаченого урану будь-кому не стоїть на порядку денному.

Тверда позиція країни – збереження ядерних досягнень на території Ірану,

– сказав речник іранського МЗС.

Есмаїл Багаї наголосив, що Іран може готуватись до мирної угоди з США лише за умови урахування його інтересів.

Що відомо про захоплення судна?