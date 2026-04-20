"Трамп втягнув у конфлікт": ОАЕ просять у США грошей, якщо війна з Іраном триватиме, – WSJ

ОАЕ ведуть розмови зі США щодо отримання фінансової допомоги, якщо конфлікт на Близькому Сході затягнеться і через війну в Еміратах настане глибша криза. Офіційного звернення ще не було – цю ідею обговорювали як превентивну.

В ОАЕ наголошують, що саме США на чолі із Трампом втягнули їх у руйнівний конфлікт на Близькому Сході. Про це пише The Wall Street Journal.

Які мотиви в ОАЕ?

Голова Центробанку ОАЕ Халед Мохаммед Балама порушив питання валютної своп-лінії з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та представниками Міністерства фінансів і Федеральної резервної системи. Сталося це на зустрічах у Вашингтоні минулого тижня.

Довідково. Валютна своп-лінія – це угода між двома центральними банками про взаємний обмін національними валютами на деякий час, аби забезпечити ліквідність на фінансових ринках.

В ОАЕ кажуть, що їм вдалося уникнути найгірших економічних наслідків. Попри це, фінансова допомога все ж, можливо, буде потрібна.

Переговори підкреслили занепокоєння ОАЕ тим, що війна може завдати значної шкоди їхній економіці та становищу як світового фінансового центру, виснаживши їхні валютні резерви та злякавши інвесторів, які колись вважали країну стабільним і безпечним місцем для своїх грошей

До того ж під час війни було пошкоджено нафтогазову інфраструктуру Еміратів, що позбавило їх можливості продавати нафту за допомогою танкерів через Ормузьку протоку. Це було ключове джерело доларових доходів ОАЕ.

До слова, політолог Артем Бронжуков в етері 24 Каналу зазначив, що далі навколо блокування Ормузької протоки можуть втілитися 2 сценарії. Один з них передбачає, що війна на Близькому Сході повернеться в гарячу фазу.

Країна тепер розглядає варіант використання китайського юаня або валюту будь-якої іншої країни для продажу нафти та інших операцій, якщо почнеться нестача доларів.

А це, як зауважують в WSJ, становить приховану загрозу для американського долара.

