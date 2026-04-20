В ОАЭ отмечают, что именно США во главе с Трампом втянули их в разрушительный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Какие мотивы в ОАЭ?

Председатель Центробанка ОАЭ Халед Мохаммед Балама поднял вопрос валютной своп-линии с министром финансов США Скоттом Бессентом и представителями Министерства финансов и Федеральной резервной системы. Произошло это на встречах в Вашингтоне на прошлой неделе.

Справочно. Валютная своп-линия – это соглашение между двумя центральными банками о взаимном обмене национальными валютами на некоторое время, чтобы обеспечить ликвидность на финансовых рынках.

В ОАЭ говорят, что им удалось избежать худших экономических последствий. Несмотря на это, финансовая помощь все же, возможно, будет нужна.

Переговоры подчеркнули обеспокоенность ОАЭ тем, что война может нанести значительный ущерб их экономике и положению как мирового финансового центра, истощив их валютные резервы и испугав инвесторов, которые когда-то считали страну стабильным и безопасным местом для своих денег

К тому же во время войны была повреждена нефтегазовая инфраструктура Эмиратов, что лишило их возможности продавать нефть с помощью танкеров через Ормузский пролив. Это был ключевой источник долларовых доходов ОАЭ.

К слову, политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала отметил, что дальше вокруг блокировки Ормузского пролива могут воплотиться 2 сценария. Один из них предполагает, что война на Ближнем Востоке вернется в горячую фазу.

Страна теперь рассматривает вариант использования китайского юаня или валюту любой другой страны для продажи нефти и других операций, если начнется нехватка долларов.

А это, как замечают в WSJ, представляет скрытую угрозу для американского доллара.

Ближний Восток: последние новости