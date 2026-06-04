Палата представників вперше пішла проти Трампа щодо війни з Іраном: чому змін не варто очікувати

Палата представників 3 червня проголосувала за те, щоб Трамп вивів американські війська з конфлікту з Іраном або отримати схвалення Конгресу на продовження війни. Щоб проголосувати за це, навіть четверо республіканців перейшли на бік демократів – Том Барретт з Мічигану, Браян Фіцпатрік з Пенсільванії, Воррен Девідсон з Огайо та Томас Массі з Кентуккі.

Такий крок став яскравою ознакою зростаючої опозиції до військової кампанії, яка триває з 28 лютого. На думку більшості американців, вона не варта витрат. Про це пише NYT.

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Чому змусити Трампа закінчити війну з Іраном майже неможливо?

Видання зауважує, що ухвалення цієї резолюції стало помітним докором Трампу після того, як він неодноразово відкидав будь-які зусилля Конгресу щодо обмеження його влади.

Республіканці раптово відклали голосування два тижні тому, визнаючи, що у них недостатньо голосів для відхилення цього заходу, і бажаючи позбавити себе та президента цієї образи,

– зауважили у NYT.

Протягом наступних днів вони не досягли жодного прогресу в залученні прихильників. Сам конфлікт на Близькому Сході й далі затягується, а Трамп майже не досяг прогресу в його припиненні.

Тож лідери Республіканської партії не змогли більше відкладати голосування, оскільки демократи застосували Резолюцію про воєнні повноваження, яка вимагає розгляду таких заходів протягом обмеженого періоду часу.

Цей крок також став черговим відображенням розбіжностей між республіканцями в Конгресі та президентом з низки питань.

Резолюція про військові повноваження була прийнята з результатом 215 проти 208, і її було надіслано до Сенату, де його підтримка залишається під сумнівом.

Але навіть якщо вона буде прийнята обома палатами, право законодавців змусити президента вивести війська залишається спірним юридичним питанням. Адже ще у 1983 році Верховний суд постановив, що для юридично обов'язкового ефекту такі рішення має підписати президент.

Тож змусити Трампа вивести війська майже неможливо. Також він відкидає будь-які спроби Конгресу обмежити його військові повноваження як неконституційні.

До слова, 3 червня на Близькому Сході було знову неспокійно. Іран вдарив по Кувейту, США – по острову Кешм.

Унаслідок іранського обстрілу одна людина загинула, ще кілька зазнали поранень у Кувейті.

1 червня країни також обмінялися ударами. Тоді США цілеспрямовано вдарили по іранських об'єктах у відповідь на збиття американського безпілотника. А Іран відповів ударами по телекомунікаційній інфраструктурі.