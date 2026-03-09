Війна на Близькому Сході вигідна для Росії, але є серйозний нюанс

Ситуація на Близькому Сході вигідна для Росії, однак також несе багато ризиків для неї. Зокрема, ріст цін на нафту не настільки критичний для того, щоб можна було стверджувати, що вони збільшуватимуться шаленими темпами.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок озвучив 24 Каналу думку, що ситуація не катастрофічна. Росія не зможе самостійно визначати ситуацію на Близькому Сході.

"Війна вигідна, але може мати для неї негативні наслідки. Тому що єдиної позиції в Росії зараз наразі немає. Заяви, які лунають з Кремля, доволі різнопланові. Більшість риторики про те, що це треба зупинити", – сказав він.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський пояснив, як Росія допомагає Ірану у війні. Мовиться не лише про розвіддані, а й про передачу компонентів і технологій, які використовуються для БпЛА. Водночас Тегеран зараз не передає росіянам жодного озброєння для атак по Україні, тому це добре впливає на ситуацію.

Скільки зацікавлених у війні на Близькому Сході?

Валерій Клочок зазначив, що через події на Близькому Сході потерпатимуть багато країн. Насамперед Китай категорично проти нинішньої ситуації. Також багато держав, які залежні від імпорту нафти. Це країни Європейського Союзу, зокрема, Німеччина, Іспанія, Італія. Прихильників продовження цього військового конфлікту дуже мало.

Тому не можна однозначно вважати, що країни готові розширювати військові дії на Близькому Сході. Держави Перської затоки сьогодні поводять себе дуже обережно. Хоча Іран провокує їх на війну.

На цю хвилину не варто стверджувати, що все може піти катастрофічним сценарієм. Бо немає великої кількості зацікавлених у цьому. Росія не буде сама визначати ситуацію на Близькому Сході,

– підкреслив аналітик.

