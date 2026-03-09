Ізраїль закликає народ Ірану "звільнитися від ярма тиранії" та скинути чинний режим

Ізраїль звернувся до громадян Ірану із закликом виступити проти чинного режиму. На його думку, нинішні події можуть стати шансом для іранського народу.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, пише BBC.

Чому Нетаньягу закликає іранців до повстання?

Керівництво Ізраїлю неодноразово висловлювало свою думку про те, що сьогоднішній конфлікт між США та Іраном допоможе іранському народу звільнитися від диктаторського режиму.

Тому у своєму відеозверненні прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав іранців негайно діяти. Адже вони прагнуть допомогти їм "звільнитись від ярма тиранії". Однак це може статись тільки після рішучого кроку жителів країни.

Я вірю, що якщо ви повстанете в момент істини, то незабаром настане день, коли Ізраїль та Іран знову стануть хоробрими друзями,

– додав Нетаньягу.

Символічність цього відеозвернення підсилювалась кадрами, де люди тримають прапори Ізраїлю та історичні стяги Ірану з Левом і Сонцем.

Що нового відомо про конфлікт між США та Іраном?