"Є п'ять принципів врегулювання війни": Китай закликав припинити бойові дії в Ірані

Міністр закордонних справ Ван Ї заявив, що для вирішення ситуації навколо Ірану та Близького Сходу загалом потрібно дотримуватися п'яти принципів. Серед них – повага до суверенітету держав, відмова від застосування сили та політичне врегулювання конфліктів.

Про це очільник китайського МЗС заявив під час пресконференції в межах сесії Всекитайських зборів народних представників, пише Укрінформ.

Дивіться також Іран підтвердив допомогу Росії, однак у США її визнали "не ефективною", – NBC News

Що сказали у Китаї про закінчення війни в Ірані?

За словами міністра, події в Ірані є одним із ключових елементів сучасної міжнародної ситуації. Він наголосив, що позиція Китаю полягає у необхідності досягнення припинення вогню та зупинення всіх військових операцій.

Ван Ї зазначив, що збройні конфлікти на Близькому Сході не приносять користі жодній стороні та лише поглиблюють ворожнечу й породжують нові кризи. Китай, за його словами, закликає до негайного припинення бойових дій, щоб уникнути подальшої ескалації та поширення конфлікту.

Глава китайської МЗС також окреслив п'ять принципів врегулювання ситуації: повага до національного суверенітету, відмова від застосування сили, невтручання у внутрішні справи держав, просування політичного діалогу та конструктивна роль провідних країн світу.

Він додав, що Китай готовий співпрацювати з державами регіону для відновлення стабільності та миру на Близькому Сході.

Конфлікт між США та Іран: останні новини