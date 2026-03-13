Чи підтримує Москва Іран у війні: у США зробили заяву
- Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що немає публічних ознак підтримки Росією Ірану у війні.
- Раніше західна розвідка повідомляла, що Москва передає Ірану розвідувальну інформацію, включаючи супутникові знімки та тактику наведення безпілотників.
Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що наразі не можна стверджувати, що Росія допомагає Ірану у війні: відповідних публічних ознак не фіксують.
Відповідну заяву Вітакер зробив в етері телеканалу Fox News.
Читайте також Виграв у лотерею: у CNN припустили, як Путін може вийти переможцем у війні Трампа в Ірані
Чи підтримує Росія Іран у війні?
За словами Вітакера, спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомив, що Росія запевнила американську сторону у своїй непричетності до підтримки Ірану.
Немає жодних ознак, про які ми могли б публічно говорити, що росіяни беруть участь разом з іранцями,
– пояснив посол.
Водночас дипломат додав, що навіть якщо Росія дійсно допомагає Ірану, це навряд чи суттєво змінить реальну ситуацію на полі бою.
Але навіть якщо це і так, це, безумовно, їм не допомагає, тому що іранці зазнають серйозної поразки,
– підсумував Меттью Вітакер.
Нагадаємо, раніше західна розвідка повідомляла, що Москва передає Ірану різні типи розвідувальної інформації. Серед них – супутникові знімки та тактика наведення безпілотників, що може допомогти Тегерану завдавати ударів по американських силах у регіоні.
При цьому поки незрозуміло, наскільки ефективною та оперативною є ця розвідінформація і як часто Росія передає справді корисні дані.
Чому ескалація на Близькому Сході вигідна Росії?
Енергетичний стратег і геополітичний аналітик Томас О'Доннелл в ефірі 24 Каналу пояснив, що потенційна вигода для Росії залежить від розвитку подій навколо Ірану. За його словами, якщо політика США на Близькому Сході не досягне результату або конфлікт затягнеться, це може змінити баланс сил на користь союзників Москви.
Важливу роль також грає нафта: тут ключовим фактором є ситуація з Ормузькою протокою. Саме через цей маршрут проходить значна частина світових поставок нафти, тому будь-які обмеження руху танкерів швидко впливають на очікування трейдерів і котирування.
Якщо Ормузька протока залишатиметься закритою тривалий час і США не зможуть гарантувати безпечний прохід суден, ціни почнуть зростати.