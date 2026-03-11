Загинуть тисячі американців: політик зі США оцінив ймовірність наземної операції в Ірані

Дональд Трамп постійно озвучує нові заяви про хід війни з Іраном і часто вони суперечать одна одній. Зараз він вимагає капітуляції країни, а до того обіцяв повністю знищити іранську ядерну програму.

Крім цього Трамп не раз говорив про зміну режиму аятол. Як пояснив 24 Каналу американський політик, колишній військовий Адріан Боненбергер, скоріш за все, удару хотів завдати Ізраїль, а США лише підтримали союзника.

Чи наважиться Трамп на наземну операцію?

Глава Білого дому пояснював, що Іран становив загрозу для регіону, він не раз обіцяв вдарити по американських базах в Ізраїлі, тому в Америці були змушені діяти. Своїми атаками вони серйозно зруйнували ядерну промисловість, але якщо справжня ціль – зміна режиму, тоді справи йдуть погано.

Історія вчить, що повітряна компанія мало коли буває ефективною, щоб змусити режим змінитися. Тому поки важко сказати, як йде війна, адже ми точно не знаємо заради чого вона ведеться,

– додав Адріан Боненбергер.

Іранський режим справді чинить жахливі речі, до того ж росіяни використовують їхні безпілотники для ударів по Україні. Але також варто розуміти, що американській армії дуже важко готуватися до певних дій, якщо ніхто не знає кінцевої мети операції.

Якщо мета знищити ядерний потенціал Ірану, тоді це можна зробити бомбами. Але зміна режиму чи безумовна капітуляція означає ризик того, що доведеться вводити сухопутні війська. Тоді масштаб операції може дуже швидко розширитися.

Очевидно, що Росія теж до кінця не розуміла, яка її кінцева мета в Україні. Хтось хотів знищення всієї України, хтось – ще захоплення Польщі та країн Балтії, тому їхня армія погано підготувалась до вторгнення часткове через це. Українська армія завдала окупантам дуже великих втрат.

Я не хочу, щоб ми зіткнулися з цим в Ірані, коли для захоплення міста введено бригаду чи дивізію, а потім доведеться вводити ще та ще. Якщо ми хочемо капітуляції Ірану, то це потребуватиме великої кількості солдатів. Треба схвалення Конгресу й роки послідовних зусиль. Але тоді треба сказати американському народу, що загинуть тисячі наших військових,

– наголосив американський політик.

Можливо, для Ізраїлю така ціна є прийнятною, бо вони давно ворогують з Іраном. Але для Сполучених Штатів – навряд чи.

