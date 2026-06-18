Трамп тепло згадав Сі Цзіньпіна та Путіна на саміті G7, – The Guardian

Під час саміту "Великої сімки" президент США подякував очільникам Китаю та Росії. На думку Трампа, заслуга обох політиків полягає у "збереженні нейтралітету".

Про це повідомляє The Guardian.

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Що Трамп сказав про Путіна та Сі?

Дональд Трамп хизувався успіхом у закінченні війни в Ірані напередодні укладання угоди. Вашингтон та Тегеран у четвер, 18 червня, підписали мирний меморандум. Ключовими пунктами документа є припинення бойових дій та відкриття Ормузької протоки.

Президент США не оминув увагою Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. Він подякував голові Китайської Народної Республіки та президенту Росії за те, що вони "зберігали нейтралітет" протягом всієї війни в Ірані та майже не втручалися у неї. Американський президент вважає, що Москва та Пекін могли зробити ситуацію набагато складнішою. Він зазначив, що у розмові з китайським лідером просив не продавати Тегерану зброю, зокрема засоби ППО, які могли б створити проблеми для американської авіації.

І знаєте, в основному він цього не робив. Тож я хочу їм подякувати, тому що вони зробили ситуацію значно кращою,

– сказав Дональд Трамп.

Що ще казав Трамп?

Президент США також зробив низку інших заяв. Зокрема Трамп висловив сподівання, що Європа подолає енергетичну та міграційні кризи. Він додав, що на саміті "Великої сімки" була єдність у боротьбі з нелегальною міграцією та обігом наркотиків.

Трамп розповів, що з нетерпінням чекає дуже особливої вечері з Еммануелем Макроном. Президент США дуже хоче побачити Версальський палац, тому що той "має багато золота". Трамп позитивно оцінив двосторонні переговори, зокрема, з французьким президентом, які, за його словами, були дуже хорошою зустріччю.

Він не сказав нічого про жодного іншого європейського лідера. Проте неодноразово згадував лідерів Катару, Єгипту, ОАЕ та Індії.

Інші важливі заяви Трампа

Президент США заявив, що Україна "тримається добре" у війні проти Росії. Він згадав і про чудове військове обладнання українців, зокрема, американське.

Також Дональд Трамп розглядає можливість надати Україні ліцензію на виробництво американських ракет на власній території. Також існує ймовірність, що Сполучені Штати запровадять нові санкції проти Росії, проте це рішення залежатиме від ситуації на світовому ринку нафти.