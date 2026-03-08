"Ми вже перемогли": Трамп висміяв прем'єра Британії через запізнілу допомогу у війні з Іраном
- Дональд Трамп розкритикував наміри Великої Британії направити авіаносці до Близького Сходу, назвавши це запізнілою підтримкою.
- Трамп висловив розчарування, що Лондон тільки зараз розглядає можливість відправлення авіаносців, заявивши, що США не потребують союзників після завершення бойових дій.
Президент США Дональд Трамп розкритикував наміри Великої Британії направити авіаносці до Близького Сходу. За його словами, така підтримка є запізнілою і США вже не потребують допомоги.
США вважали Британію союзником, але зараз розчарувалися. Про це Трамп написав у власній соціальній мережі Truth Social.
Як Трамп відреагував на слова британського прем'єра?
Президент США Дональд Трамп різко відреагував на повідомлення про можливе направлення Великою Британією авіаносців до регіону Близького Сходу. Він заявив, що така підтримка є запізнілою та більше не потрібна Сполученим Штатам.
У своєму дописі американський лідер назвав Велику Британію "колись великим союзником" США та висловив розчарування тим, що Лондон лише зараз серйозно розглядає можливість відправлення двох авіаносців до регіону.
Це добре, пане прем'єр-міністре, але вони нам уже не потрібні – проте ми це запам'ятаємо,
– написав Трамп, звертаючись до глави британського уряду Кіра Стармера.
За словами президента США, Вашингтон не потребує союзників, які приєднуються до військових операцій після завершення основних бойових дій.
Нам не потрібні люди, які приєднуються до воєн уже після того, як ми перемогли,
– зазначив він.
Що ще Трамп нещодавно заявляв про війну в Ірані?
Американський лідер заявив, що немає підстав вважати, що Росія допомагає Ірану у війні на Близькому Сході. Трамп додав, що навіть якщо така допомога існує, вона не є ефективною, оскільки Іран не досягає помітних результатів на полі бою.
Напередодні Президент Ірану Масуд Пезешкіан просив вибачення перед країнами Перської затоки, пообіцявши більше не атакувати їх. Дональд Трамп висміяв заяву Пезешкіана, стверджуючи, що Іран зазнає нищівної поразки і тепер є не "хуліганом", а "лузером" Близького Сходу.
Попри всі заяви Трампа, Іран відмовляється вести переговори зі США і не просив про припинення вогню. Країна готова до наземної боротьби з США, а Росія і Китай можуть надавати допомогу Ірану.