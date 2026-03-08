"Ми вже перемогли": Трамп висміяв прем'єра Британії через запізнілу допомогу у війні з Іраном

Президент США Дональд Трамп розкритикував наміри Великої Британії направити авіаносці до Близького Сходу. За його словами, така підтримка є запізнілою і США вже не потребують допомоги.

США вважали Британію союзником, але зараз розчарувалися. Про це Трамп написав у власній соціальній мережі Truth Social.

Дивіться також Трамп відповів, чи допомагає Росія Ірану у війні

Як Трамп відреагував на слова британського прем'єра?

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на повідомлення про можливе направлення Великою Британією авіаносців до регіону Близького Сходу. Він заявив, що така підтримка є запізнілою та більше не потрібна Сполученим Штатам.

У своєму дописі американський лідер назвав Велику Британію "колись великим союзником" США та висловив розчарування тим, що Лондон лише зараз серйозно розглядає можливість відправлення двох авіаносців до регіону.

Це добре, пане прем'єр-міністре, але вони нам уже не потрібні – проте ми це запам'ятаємо,

– написав Трамп, звертаючись до глави британського уряду Кіра Стармера.

За словами президента США, Вашингтон не потребує союзників, які приєднуються до військових операцій після завершення основних бойових дій.

Нам не потрібні люди, які приєднуються до воєн уже після того, як ми перемогли,

– зазначив він.

Що ще Трамп нещодавно заявляв про війну в Ірані?