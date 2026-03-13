Може "трохи допомагати": Трамп зробив нову заяву про підтримку Ірану зі сторони Росії
- Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін може "трохи допомагати" Ірану.
- За словами Трампа, Росія може це робити, бо вважає, що Америка допомагає Україні.
Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін може "трохи допомагати" Ірану. За його словами, російський лідер, ймовірно, вважає, що США допомагають Україні.
Трамп знає про допомогу Путіна Ірану, але вважає таку допомогу не ефективною. Про це пише Clash Report.
Чи допомагає Кремль Ірану у війні з США?
Дональд Трамп припустив, що президент Росії Володимир Путін може частково підтримувати Іран. Відповідну заяву він зробив, коментуючи ситуацію на Близькому Сході.
За словами Трампа, Путін може "трохи допомагати" Ірану, оскільки вважає, що Сполучені Штати підтримують Україну у війні проти Росії.
Попри те, що американський лідер не назвав конкретно, як Росія може допомагати іранському режиму – низка медіа опублікували можливі варіанти підтримки. Зокрема, Bloomberg писало, що російська розвідка передає Ірану розвідувальну інформацію, включаючи супутникові знімки та тактику наведення безпілотників, що може допомогти у підготовці ударів по США. Важливо, що відносини між Росією та Іраном поглиблюються, оскільки Москва шукає підтримки серед геополітичних опонентів США.
Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп заявив, що немає підстав вважати, що Росія допомагає Ірану у війні на Близькому Сході, але навіть якщо допомога є – вона, за словами президента США, не ефективна.
Війна Ірану та США: останні новини
Іранські дрони атакували французьку військову базу в Іраку. Відомо, що внаслідок атаки загинув французький військовослужбовець – старший сержант Арно Фріон. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що такий напад на їхні сили, які борються з ІДІЛ з 2015 року, є неприпустимим.
Також відомо про чергову атаку на Дубаї. Іран завдав удару по Міжнародному фінансовому центру в місті. Уламки збитого дрона пошкодили фасад будівлі, але постраждалих немає.
США звернулися до Румунії з проханням розмістити додаткові війська на її території на тлі ескалації на Близькому Сході. Bloomberg пише, що використання румунських баз для ударів по Ірану може призвести до залучення країни у війну як співучасника.