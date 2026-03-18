Трамп може кинути Ізраїль, якщо Іран дещо запропонує, – дипломат 

Мета Сполучених Штатів у військовій операції проти Ірану може не збігатися з тим, чого добивається Ізраїль. І ситуація може тут розвиватися досить цікаво.

Історик, політик, дипломат Роман Безсмертний розповів 24 Каналу, що фундаменталістський терористичний режим аятол в Ірані є антилюдським, який по всьому світу плодив різні проксі-сили, серед яких є і ХАМАС, Хезболла, єменські хусити тощо. Ізраїль це розуміє, а от щодо Дональда Трампа є питання.

Як Трамп може кинути Ізраїль?

За словами Безсмертного, судячи з усього, головна мета Трампа у військовій операції проти Ірану – добратися до нафтових запасів та нафтовидобутку. Питання знищення тамтешнього терористичного режиму для нього абсолютно другорядне.

Зверніть увагу! Наприкінці 2025 року в Ірані почали масові антиурядові протести. Режим зміг втриматися при владі, вбивши від 12 – до 20 тисяч тамтешніх громадян.

Якщо представники іранського режиму підуть на те, щоб віддати Трампу певну частку видобутку нафти, то він швиденько згорне усю операцію та просто кине Ізраїль.

Ізраїль діє досить впевнено. А від Трампа йде нервозність. Він постійно в своїх брифінгах вводить певні "сюжети", які напружують ситуацію. Ба більше, якби мене запитали, чому сталася енергетична криза? Внаслідок дефіциту сирої нафти? Ні, це наслідок нескінченної тріскотні Трампа у ЗМІ. Якщо в Ірані знайдуться сили, які підіграють йому, то він швидко кине Ізраїль,

– сказав Безсмертний.

