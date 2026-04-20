Ставка на нову тактику: Іран роками вивчав війну в Україні, – FT

Іран протягом останніх років детально аналізував досвід України у війні з Росією, приділяючи особливу увагу дронам і адаптивності до сильнішого ворога. Ці уроки вже вплинули на модернізацію іранської армії та її технологічні пріоритети.

Про це пише Financial Times з посиланням на аналіз понад 300 публікацій іранських військових у профільних виданнях.

Що відомо про те, як Іран вивчав український досвід ведення війни?

Financial Times пише про матеріали, опубліковані за останні п'ять років у журналах, пов'язаних із ключовими військовими навчальними закладами Ірану. Серед авторів – командири, офіцери та військові аналітики, які досліджують сучасні загрози та визначають майбутні напрями розвитку армії.

Особливу увагу в цих роботах приділено використанню безпілотників, модернізації кіберможливостей і впровадженню штучного інтелекту. Так, керівник іранського військового училища Хоссейн Дадванд у своїй статті закликав інвестувати у дрони, підвищувати мобільність підрозділів і оновлювати підходи до бойової підготовки з урахуванням українського досвіду.

За даними FT, Іран уже адаптував навчальні програми та військові підручники, інтегрувавши уроки війни в Україні. Серед пріоритетів також називають розвиток лазерних технологій, космічних платформ і систем штучного інтелекту для вибору цілей.

Окремі публікації містять заклики до реформування армії – зокрема, швидшого набору фахівців, оновлення озброєння та модернізації військової інфраструктури. Колишній командувач ВПС Ірану Азіз Насірзаде, який згодом очолив оборонне відомство, пропонував посилити авіацію дронами-камікадзе та інтегрувати ШІ у бойові процеси.

Аналітики видання зазначають, що ці матеріали дозволяють зрозуміти стратегічне мислення іранського керівництва. Значна частина досліджень також присвячена кіберопераціям, комунікаціям і ефективності систем протиповітряної оборони.

Водночас у публікаціях порушуються і внутрішні проблеми – від стану військових госпіталів до соціальних питань серед військовослужбовців. Це дає змогу отримати ширше уявлення не лише про технологічні амбіції, а й про реальний стан іранської армії.

Через загострення навколо Ормузької протоки, яку закрив Іран у світі виникають чимало труднощів. Політолог Артем Бронжуков в етері 24 Каналу розповів, що протока стала точкою дестабілізації та спричинила масу проблем. Політолог вважає, що далі можуть втілитися 2 сценарії, один з яких передбачає, що війна на Близькому Сході повернеться в гарячу фазу.

