Іран погрожує найбільш руйнівною наступальною операцією в історії: Трамп миттєво відповів

Після розпочатої американцями військової операції проти Ірану в низці країн на Близькому Сході різко загострилася безпекова ситуація. Верховний лідер Ірану Хаменеї був ліквідований у власному кабінеті, через що його соратники обіцяють "руйнівну" відповідь.

Корпус вартових ісламської революції оголосив про майбутню "найпотужнішу наступальну операцію" проти Ізраїлю та військових баз США у відповідь на загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Актуально Алі Хаменеї таки мертвий: усе, що відомо про загибель верховного лідера Ірану

Що відомо про загрозу з боку Ірану?

У країні офіційно підтвердили, що 28 лютого внаслідок авіаудару загинув аятола Алі Хаменеї. У заяві Корпусу вартових ісламської революції зазначено, що "ми втратили великого лідера і сумуємо через його смерть". Загибель Хаменеї "від рук найжорстокіших терористів та катів людства свідчить про велич його лідерства та визнання його щирих заслуг".

В організації пообіцяли, що "рука помсти іранського народу… не залишить їх безкарними та наголосили, що стоятимуть "твердою обороною проти внутрішніх і зовнішніх змов". Кабінет міністрів Ірану також попередив, що "цей великий злочин ніколи не залишиться без відповіді".

На такі заяви від іранської сторони оперативно відраегував президент США Дональд Трамп. У своєму дописі в мережі Truth Social він застеріг Іран від подальшої наступальної операції словами "краще б вони цього не робили", інакше – США "вдарять небаченою раніше силою".



Трамп відповів на погрози з боку Ірану / Скриншот

Варто також зазначити, що Іран майже відразу після ударів по своїй території атакував Ізраїль, а також американські військові бази в Бахрейні, ОАЕ, Катарі та Кувейті. У низці міст гриміли вибухи, відомо про пошкодження аеропортів та готелів.

Як війна між США та Іраном може вплинути на Україну?