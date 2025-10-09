В Армії оборони Ізраїлю заявили, що підтримують угоду про повернення заручників, яку підписали вночі. Армія сприятиме безпечному поверненю заручників.

В армії Ізраїля заявили, що діятимуть в інтересах держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Армію оборони Ізраїлю у телеграм.

Дивіться також Ізраїль платить мільярдами: як війна в Газі б'є по економіці країни

Як а армії Ізраїлю відреагували на угоду з ХАМАС?

Під час оцінки ситуації, що відбулася вночі, начальник Генерального штабу доручив усім силам, як на передовій, так і в тилу, підготувати потужну оборону та бути готовими до будь-якого сценарію. Розгортання сил буде здійснюватися відповідно до директив політичного ешелону та етапів угоди, з відповідальністю та з акцентом на безпеку наших солдатів,

– зазначили в Армії оборони Ізраїлю.

Начальник Генерального штабу доручив підготуватися до керівництва операцією з повернення заручників, яку проведуть "з чуйністю та професіоналізмом"

У відомстві додали, що армія країни буде діяти в інтересах Держави Ізраїль.

Оперативну підготовку до виконання угоди вже розпочали. Військові підрозділи залишатимуться на своїх місцях у повній готовності.

Що відомо про угоду між Ізраїлем і ХАМАС, якій сприяв Трамп?