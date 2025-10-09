Армія Ізраїлю привітала мирну угоду, однак готується до "будь-якого сценарію"
- Армія Ізраїлю підтримала угоду про повернення заручників і готується до її виконання з акцентом на безпеку солдатів.
- Начальник Генерального штабу доручив силам підготувати потужну оборону і бути готовими до будь-якого сценарію.
В Армії оборони Ізраїлю заявили, що підтримують угоду про повернення заручників, яку підписали вночі. Армія сприятиме безпечному поверненю заручників.
В армії Ізраїля заявили, що діятимуть в інтересах держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Армію оборони Ізраїлю у телеграм.
Як а армії Ізраїлю відреагували на угоду з ХАМАС?
Під час оцінки ситуації, що відбулася вночі, начальник Генерального штабу доручив усім силам, як на передовій, так і в тилу, підготувати потужну оборону та бути готовими до будь-якого сценарію. Розгортання сил буде здійснюватися відповідно до директив політичного ешелону та етапів угоди, з відповідальністю та з акцентом на безпеку наших солдатів,
– зазначили в Армії оборони Ізраїлю.
Начальник Генерального штабу доручив підготуватися до керівництва операцією з повернення заручників, яку проведуть "з чуйністю та професіоналізмом"
У відомстві додали, що армія країни буде діяти в інтересах Держави Ізраїль.
Оперативну підготовку до виконання угоди вже розпочали. Військові підрозділи залишатимуться на своїх місцях у повній готовності.
Що відомо про угоду між Ізраїлем і ХАМАС, якій сприяв Трамп?
ХАМАС погодився частково прийняти план Трампа. Терористи погоджують звільнити заручників, але не одразу, а також почати переговори щодо мирної угоди, погоджуються передати управління Сектором Газа палестинській групі незалежних осіб.
Формулювання, які використовує ХАМАС, є розмитими і наводять на думку, що це просто затягування мирного процесу.
Втім, президент США Дональд Трамп сказав, що вірить ХАМАС. Ізраїльські війська отримали наказ від керівництва зупинити наступальні дії в Газі.