Ізраїль вгатив по Газі з танків та авіації: закрито пропускний пункт Рафах, є багато загиблих

Внаслідок ударів ізраїльських танків і авіації по сектору Гази, загинули люди, а також закрито ключовий КПП Рафах. В Ізраїлі заявили, що завдали ударів після порушення тиші з боку бойовиків.

Ізраїльський військовий отримав серйозні поранення. Про це повідомляє The Guardian.

Що відомо про нові удари Ізраїлю по Газі?

Ізраїльські військові заявили, що завдали ударів у відповідь після того, як невідомий відкрив вогонь по їхніх позиціях і тяжко поранив резервіста. За даними видання, під обстріл також потрапило південне місто Хан-Юніс. Внаслідок ударів могли загинути 18 людей, зокрема 4 дітей.

Представник охорони здоров'я Гази повідомив, що Ізраїль закрив КПП Рафах на кордоні з Єгиптом, який відкрили 1 лютого.

Тим часом ізраїльське військове агентство Cogat, яке відповідає за цивільні питання на палестинських територіях, повідомило, що перехід Рафах 4 лютого формально залишався відкритим. Водночас там зазначили, що не отримували від Всесвітньої організації охорони здоров’я жодної інформації щодо організації гуманітарного перетину кордону.

У The Guardian нагадують, що відновлення роботи КПП Рафах було однією з ключових умов першого етапу домовленостей про припинення вогню між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Раніше Reuters повідомляв, що Ізраїль планував відкрити перехід Рафах 1 лютого – вперше з травня 2024 року, коли цей маршрут фактично залишався єдиним шляхом в’їзду та виїзду з сектору Гази.

