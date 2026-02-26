У світі спалахнула нова війна: дві країни розпочали активні бойові дії

26 лютого у світі почалася нова війна. Активні бойові дії тривають між Пакистаном та Афганістаном.

Відносини між обома країнами за останні місяці погіршилися. Про це пише Al Jazeera.

Дивіться також Повідомляють про сильні вибухи в Ірані: під ударом можуть бути військові об'єкти

Що відомо про війну між Афганістаном та Пакистаном?

Афганістан розпочав атаки на військові позиції Пакистану вздовж кордону у відповідь на пакистанські авіаудари минулого тижня.

Бойові дії між Афганістаном та Пакистаном: дивіться відео

Так, у неділю, 22 лютого, пакистанські військові завдали ударів уздовж кордону з Афганістаном, заявивши, що знищили щонайменше 70 бойовиків. Афганістан відкинув це твердження, заявивши, що загинули мирні жителі, зокрема жінки та діти.

Тож Афганістан у четвер, 26 лютого, оголосив про проведення військової операції проти Пакистану в районі лінії Дюранда.

У відповідь на неодноразові провокації та порушення з боку пакистанських військових кіл було розпочато масштабні наступальні операції проти позицій та об'єктів пакистанських військових вздовж лінії Дюранда,

– заявив речник уряду Талібану Забіхулла Муджахід.

Довідково. Лінія Дюранда, де ведуться бойові дії, – майже нерозмічений кордон довжиною 2670 кілометрів між Афганістаном та Пакистаном.



Афганістан її офіційно не визнав.

ЗМІ пишуть, що бойові дії ведуться у 6 провінціях Афганістану: Нангархар, Нурістан, Кунар, Хост, Пактія та Пактика.

Бойові дії між Афганістаном та Пакистаном: дивіться відео

Бойові дії між Афганістаном та Пакистаном: дивіться відео

Таліби повідомили, що 10 пакистанських солдатів було вбито, а 13 форпостів було захоплено.

Також стверджується, що Афганістан нібито вже контролює кілька постів пакистанської армії.

Бойові дії між Афганістаном та Пакистаном: дивіться відео

Тим часом міністерство інформації та телерадіомовлення Пакистану заявило про важкі втрати з афганського боку. Водночас там не надали жодних коментарів щодо заяви про загибель їхніх 10 солдатів.

На кордоні Таджикистану та Афганістану сталася перестрілка