У війні в Україні ми підходимо до роздоріжжя, – глава МЗС Туреччини

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що війна в Україні наблизилася до критичної точки. За його словами, світ стоїть перед вибором – або допустити її подальше затягування, або до кінця року досягти справедливого та стійкого миру.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Хакана Фідана під час пресконференції в Києві.

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Туреччина вказала на ключовий момент у війні

За словами Фідана, після нещодавніх переговорів між Україною та Росією, які відбулися 16 травня в Стамбулі, "перед нами є два шляхи".

Або ми закриємо очі на продовження цієї війни, або до кінця цього року досягнемо постійного миру. Ми, як Туреччина, вважаємо єдиним шляхом негайне досягнення миру та перемир'я, справедливого та постійного миру,

– наголосив глава МЗС Туреччини.

Він додав, що стамбульські перемовини "додали нового імпульсу" мирному процесу щодо перемир'я та завершення війни.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до другого раунду прямих переговорів з Росією, який може відбутися в Стамбулі вже наступного тижня. За його словами, Київ очікує від Москви передачі власного варіанту "меморандуму", який стане основою для конструктивного діалогу.