Чи може Росія готувати напад на НАТО в найближчі роки: що розповіла естонська розвідка

Росія наразі не має військової потужності для прямої атаки на країни НАТО у 2026 – 2027 роках, проте активно планує збільшити чисельність своїх військ уздовж східного флангу Альянсу. В естонській розвідці вважають, що Кремль готується до довгострокового протистояння із Заходом.

Росія готує план для подальшого розвитку можливого військового конфлікту з НАТО. Про це пише Associated Press з посиланням на главу Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росіна.

Що планує Росія?

За даними естонської розвідки, Москва має намір створити нові військові підрозділи та збільшити чисельність сил біля кордонів НАТО у два-три рази порівняно з довоєнним рівнем. Водночас реалізація цих планів значною мірою залежатиме від перебігу переговорів між Росією, США та Україною щодо припинення бойових дій.

Росін зазначив, що Росії доведеться утримувати значну частину своїх військ як на окупованих територіях України, так і на власній території, аби запобігти можливим діям з боку Києва. Крім того, за словами очільника естонської розвідки, Володимир Путін не має наміру припиняти війну проти України та розраховує "перехитрити" США під час переговорів про її завершення.

Російські посадовці, як стверджує Росін, затягують переговорний процес і не ведуть змістовних обговорень реальної співпраці з Вашингтоном. Водночас у Кремлі занепокоєні переозброєнням Європи, яка, за оцінками Москви, через кілька років може набути спроможності вести активні військові дії проти Росії.

Чи очікує НАТО можливий напад Росії?