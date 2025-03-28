Чи готове НАТО до прямого конфлікту з Росією: відповідь військового
Росія відкрито погрожує війною іншим країнами у разі перемоги в Україні. У НАТО оцінили, чи готові до такого протистояння.
Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне розповів, що, як чітко зазначено у Стратегічній концепції та Військовій стратегії НАТО, головними загрозами є Росія та терористичні угруповання. про це пише 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".
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Ймовірність "зіткнення" низька
За словами Драгоне, якщо Росія зробить почне війну з НАТО, то відповідь буде катастрофічною для Москви.
Без сумнівів, сили та можливості НАТО значно перевершують російські. Завдяки позиції стримування та оборони ймовірність "зіткнення" з Росією є низькою, хоча й не виключеною,
– пояснив він.
За його словами, саме тому заходи стримування мають залишатися сильними, а НАТО повинен залишатись пильним.
У нас є оборонні плани і вони потужні. Ми готові,
– підкреслив військовий.
Він також наголосив, що саме тому понад 75 років союзні країни зберігають мир і стабільність.