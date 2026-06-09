Її НПЗ у вогні: у США назвали вторгнення Росії в Україну стратегічним провалом

Російське вторгнення в Україну є стратегічною помилкою. Москва не здатна досягати своїх цілей на полі бою.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив представник США при Економічній та соціальній раді ООН Дан Негреа, передає 24 Канал.

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Негреа зауважив, що російська армія не здатна виконувати плани військового керівництва, а подальша ескалація не змінить ситуації, натомість лише збільшить ризик масштабнішої катастрофи. Також представник США наголосив, що цю війну потрібно негайно припинити.

Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом. Її нафтопереробні заводи – у вогні,

– заявив Негреа.

Представник США закликав держави-члени ООН негайно припинити підтримку воєнних дій Росії, наголосивши, що цю війну неможливо вирішити військовим шляхом.

Також він зазначив, що мова йде і про Іран, який постачав Росії дрони для використання у війні проти України, а також про Кубу, яка, за його словами, опосередковано сприяє продовженню бойових дій, дозволяючи участь найманців на боці Росії.

При цьому Негреа висловив переконання, що "ця війна може завершитися лише шляхом переговорів".

США готові, як і раніше, – і ми неодноразово говорили про це обом сторонам, – сприяти тривалому припиненню війни,

– наголосив представник Штатів.

Зауважимо, на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Путін відмовився від пропозиції Володимира Зеленського провести прямі переговори між лідерами та завершити війну в Україні.

Водночас він додав, що Київ і надалі залишається відкритим до переговорів, тоді як Москва усілякими способами уникає прямого контакту сторін.