Два реалістичні сценарії: Подоляк сказав, де Росія може почати нові війни

Видання Spiegel повідомило, що Росія веде масштабну модернізацію своєї військової інфраструктури і ледь чи не готується до світової війни. Це звучить апокаліптично, але ситуація насправді зовсім інша.

Про це 24 Каналу розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що втрати Росії на війні проти України є більш ніж серйозними. У неї немає ресурсів на масштабне переозброєння.

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Чи дійсно Росія масштабно переозброюється

Як наголосив Подоляк, буквально нещодавно у спеціалізованих мілітарних виданнях Європи та США були матеріали на основі супутникових даних про реальний стан російської армії. Там багато спустошених складів та дефіцит нової техніки.

Хоча, звісно, у чомусь росіяни просунулися. Йдеться про модернізацію виробництва дронів. Вони набудували три заводи. Також є збільшення виробництва ракет. Але це знову-таки питання до Європи та США, які не можуть повністю обірвати продаж комплектовання, яке Росія використовує в ракетах.

Говорять, що Росія найпотужніша. Де найпотужніша? Вже понад 3 роки застрягла в Донецькій та Луганській області. У них є проблеми з економікою. Так, там є запас міцності для ВПК, бо вони все туди концентрують. Але є ще одне питання. Чому вони отримують на глобальному ринку 500+ мільярдів? Як працюють санкції? Але цих грошей все одно не вистачає для фундаментального переоснащення усієї інфраструктури війни,

– сказав Подоляк.

Де Росія може почати війну

Spiegel, можливо, правильно робить, щоб повпливати на суспільні настрої в Європі. Там наголошують, що Росія є вкрай небезпечною для Європи. І вона може розпочати нові війни.

За словами Подоляка, наразі є 2 найбільш реалістичні сценарії війни, які може почати Росія проти Європи. Перший – це висадка на шведський острів Готланд. Якщо Росії вдасться розмістити там свої військово-повітряні сили чи протиракетні, то вона зможе тиснути на увесь Північ Європи.

У цьому напрямку вони вже роблять якісь кроки. Є російські бази вздовж кордону з Фінляндією. Також неодноразово стаються провокації у балтійській акваторії.

Другий сценарій – Сувальський коридор. В Росії неодноразово говорять, що їм потрібен сухопутний коридор до Калінінградської області. Не варто відкидати можливості, що військові навчання "Запад-2025" у Білорусі можуть навіть використати для певних провокацій.

Є конкретні напрямки, де можна побачити, що Росія робить. А говорити, що Росія надпотужна? Тоді виникає питання – а що відбувається в Донецькій, Луганській, Запорізькій областях? Чому Росія загрузла, якщо ж вона така надпотужна?

– сказав Подоляк.

Сьогодні Росія не має достатнього військового ресурсу для війни проти НАТО. Єдине, у чому вони переважають Європу – у готовності їхнього "насєлєнія" воювати.