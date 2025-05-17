У нас хороші взаємини, ми укладемо угоду, – Трамп про розмову з Путіним

Дональд Трамп заявив, що без нього миру не буде. Він хоче особисто домовлятися з Владіміром Путіним щодо закінчення війни.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Fox News. Дональд Трамп заявив, що без нього мирної угоди між Росією та Україною не буде, а тому він планує особисту зустріч з Владіміром Путіним.

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Трамп рветься на переговори з Путіним

За його словами, саме він здатен швидко завершити війну, адже має "дуже хороші стосунки" з главою Кремля.

Я завжди вважав, що без мене її не може бути, бо жодної угоди не буде. Є багато ненависті з обох сторін. Але я маю дуже добрі відносини з Путіним. Думаю, ми досягнемо домовленості. Ми повинні зустрітись. І, гадаю, ми це скоро заплануємо, бо я втомився, що хтось інший їздить і щось вирішує,

– заявив Трамп.

Президент США також розкритикував нинішній підхід до війни, зазначивши, що Путін "втомився", виглядає "не найкращим чином" і хоче зберегти обличчя. У цьому контексті Трамп згадав, що саме він надав Україні "джавеліни", які зупинили швидкий наступ Росії.

Це мало закінчитися за тиждень. Вони планували бути в Києві за п’ять годин. А хто дав джавеліни? Це я дав джавеліни,

– сказав він.

Трамп також натякнув, що лише він може завершити війну швидко, адже нібито має авторитет і досвід.