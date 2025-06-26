КНДР планує нове розгортання сил у Росії вже в серпні 2025 року, – Reuters
- Північна Корея може відправити додаткових військових до Росії для участі у війні проти України в липні або серпні 2025 року.
- Пхеньян продовжує постачати Росії артилерійські боєприпаси та ракети, в обмін на що Росія ймовірно надає консультації щодо запусків супутників та навігаційних систем ракет.
Північна Корея продовжує підтримку Росії та, ймовірно, готується відправити на війну проти України додаткових військових. Це може відбутись у липні або серпні 2025 року.
У Сеулі заявляють, що Пхеньян продовжує підтримувати Москву зброєю. Про це пише Reuters з посиланням на південнокорейських депутатів та розвідку, передає 24 Канал.
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Коли відправлять солдатів КНДР в Росію?
Північна Корея може найближчим часом відправити додаткових військових до Росії для участі у війні проти України. За даними джерел Reuters, нове перекидання сил може відбутися вже у липні або серпні 2025 року.
Розвідка вказує на нещодавню мобілізацію у Північній Кореї, а також на візит до Пхеньяна високопоставленого представника Ради безпеки Росії як ознаки підготовки чергового розгортання.
Додаткове розгортання може відбутися вже у липні або серпні,
– заявив депутат Лі Сонг-Квун.
Після тривалого замовчування обидві країни офіційно визнали участь північнокорейських військових у підтримці наступальних дій Росії. Вони прагнуть повернути контроль над Курською областю.
Як додають у виданні, розширення співпраці між Москвою та Пхеньяном базується на міждержавному договорі, підписаному торік у червні. Угода передбачає взаємну оборону.
Раніше повідомлялось, що співпраця Росії та КНДР виходить за межі військової сфери. Країни активно розвивають торгівельні відносини, зокрема Пхеньян постачає Москві різні товари.