Російські еліти перекладають відповідальність за війну особисто на Путіна, – джерело в НАТО

У російських владних колах та серед представників великого бізнесу зростає невдоволення війною проти України. Дедалі більше впливових росіян ставлять питання про наслідки затяжного конфлікту та його вплив на майбутнє країни.

Про це 24 Каналу повідомляють джерела у НАТО.

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Що відомо про настрої серед російських чиновників?

За інформацією джерел у НАТО, частина еліт починає відкрито висловлювати занепокоєння наслідками конфлікту, який триває вже кілька років і створює все більше проблем усередині самої Росії. Особливо помітними ці настрої стали після того, як війна відчутніше торкнулася регіонів, які раніше вважалися відносно недосяжними для українських ударів.

Дуже довгий час Москва та Санкт-Петербург практично не відчували наслідків війни. Однак після того, як атаки почали досягати цих міст, представники бізнесу та російської еліти стали значно частіше ставити питання про доцільність продовження конфлікту та його реальну ціну для Росії,

– заявляє джерело.

Окремим фактором невдоволення стали перебої в роботі інтернету та посилення цифрових обмежень. За оцінками посадовця Альянсу, такі заходи дедалі сильніше впливають як на звичайних громадян, так і на бізнес-середовище. Обмеження доступу до мережі викликають роздратування серед населення, а економічні наслідки війни стають дедалі помітнішими для підприємців та великих компаній.

На цьому тлі серед частини російської верхівки зростають побоювання щодо подальшого розвитку подій та можливих наслідків для держави.

У приватних розмовах російські чиновники та представники еліт дедалі частіше характеризують нинішню війну як особистий проєкт Володимира Путіна.

Серед частини російських еліт поширюється думка, що це війна Путіна, а не війна Росії. Вони вважають, що рішення про її початок було ухвалене особисто ним, а наслідки цього рішення сьогодні створюють серйозні ризики для економіки, міжнародного становища та майбутнього самої Росії,

– зауважує джерело.

Зростає занепокоєння й через перспективу подальшого виснаження ресурсів країни та ризики серйозної стратегічної поразки. Попри офіційну риторику російської влади, серед представників політичного та економічного істеблішменту дедалі частіше лунають питання про те, якою буде кінцева ціна війни для Росії.

У НАТО вважають, що поєднання економічного тиску, внутрішніх обмежень та відчутних наслідків бойових дій на території самої Росії поступово змінює настрої навіть серед тих груп, які раніше підтримували політику Кремля.

Водночас ознак того, що це невдоволення вже переросло у відкритий політичний спротив, наразі немає. Однак, за оцінками Альянсу, рівень занепокоєння серед російських еліт продовжує зростати.