Трамп продовжує тиск на Путіна: Fox News розповіли до чого тут режими, які підтримують Росію,
- США під керівництвом Дональда Трампа посилюють тиск на Росію через її союзників, таких як Іран і Венесуела, щоб послабити військові можливості Москви.
- Експерти вважають, що удари по логістичних ланцюгах союзників Росії вже впливають на здатність Кремля продовжувати війну, пропонуючи при цьому Росії "золотий міст" для повернення до переговорів.
США посилюють тиск на Росію через її союзників, намагаючись змусити Кремль припинити війну проти України та водночас запропонувати Путіну прийнятний шлях виходу з конфлікту. Експерти вважають, що удари по логістиці Ірану, Венесуели та інших партнерів Росії уже послаблюють здатність Москви продовжувати бойові дії.
Про це повідомляє Fox News з посиланням на експертів у сфері безпеки.
Як США намагається вплинути на Росію?
За даними видання, адміністрація президента США Дональда Трампа застосовує стратегію впливу на країни-партнери Росії, зокрема Іран і Венесуелу, що допомагають Кремлю обходити санкції та підтримувати воєнні зусилля. Атаки на логістичні ланцюги та постачання союзників Росії, за оцінками експертів, уже послаблюють здатність Москви вести війну.
Колишній радник спецпосланника президента США в Україні Морган Мерфі заявив, що Трамп "прибрав Венесуелу з шахівниці" і тепер намагається обмежити вплив Ірану, що має змінити стратегічні розрахунки Путіна. Він нагадав, що Іран постачає Росії ударні безпілотники та іншу військову допомогу.
Генерал ВПС США у відставці Брюс Карлсон зазначив, що тиск на посередників є ключовим елементом стратегії Вашингтона. За його словами, Венесуела, Іран і так званий "тіньовий флот" забезпечують Росію ресурсами для продовження війни, а удари по цих ланках підривають економічні можливості Кремля.
Експерти зазначають, що США пропонують Росії "золотий міст" – повернення до переговорів і часткове відновлення економічних зв'язків. У Кремлі цю пропозицію поки відкинули. Аналітики вважають, що подальший хід війни залежить від того, чи готова Росія прийняти міжнародний тиск і обрати шлях до миру.
Що прагне зробити Росія у мирних перемовинах?
Росія намагається переконати США відмовитися від координації з Україною та ЄС на користь своїх вимог. Кремль намагається просувати мирний сценарій, що відображає її початкові максималістські вимоги.
Москва звинувачує Вашингтон у "недобросовісності" через нові санкції та наполягає на поверненні до формату домовленостей. Згідно з якими Росія буде гарантом безпеки з правом вето на механізми реагування у випадку нової агресії.