НАТО вважає, що Україна може змінити хід війни, але є дві ключові умови для цього, – The Times

Україна потребує суттєвого посилення піхоти та сучасного озброєння для зміни ситуації на фронті. Йдеться про мобілізацію додаткових військових і отримання потужніших систем.

Українська армія потребує потужнішого озброєння та значного людського ресурсу. Про це пише The Times.

Дивіться також Хочу відправити війська в Україну, – міністр оборони Британії анонсував важливі кроки

Що потрібно Україні, щоб змінити ситуацію на фронті?

За даними джерел у військовій розвідці НАТО та незалежних аналітиків, Києву потрібно мобілізувати щонайменше 250 тисяч додаткових військових. В Альянсі вважають, що Москва здатна підтримувати нинішню інтенсивність бойових дій ще принаймні рік. Водночас Україна, за оцінками співрозмовників видання, поступається Росії за чисельністю військ і кількістю озброєння на більшості ділянок фронту, зокрема поблизу Лимана та Сіверська.

Аналітики також попереджають, що у разі подальшого просування російських військ у районі Гуляйполя Запоріжжя може опинитися в зоні ураження FPV-дронів. Це створить загрозу для великого обласного центру, подібну до тієї, в якій тривалий час перебуває Херсон.

Український офіцер у Покровську зазначив, що російські сили мають значну перевагу в авіації та тактичних балістичних ракетах. Це дає їм змогу завдавати ударів по логістичних і командних вузлах, зокрема за допомогою керованих авіабомб.

Скільки ще можуть воювати росіяни?

Дослідник сухопутної війни Королівського інституту об'єднаних служб Нік Рейнольдс наголошує, що російські війська поступово просуваються вперед, зокрема через стратегічне значення так званого "фортечного поясу" міст на Донбасі, де рельєф місцевості надає перевагу стороні, яка їх контролює.

За оцінками британських оборонних джерел, навіть за оптимістичного для Москви сценарію їй знадобиться ще близько 18 місяців і сотні тисяч втрат для захоплення решти Донбасу. У гіршому варіанті війна може тривати до чотирьох років і коштувати мільйонних втрат. Водночас експерти вважають, що Росія готова й надалі компенсувати втрати за рахунок значних людських резервів, а Кремль не демонструє готовності до компромісів у переговорах.

Яка ситуація на фронті?