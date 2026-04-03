Франція, Росія та Китай заблокували резолюцію ООН, яка б дозволила атаки по Ірану, – NYT

У четвер, 2 квітня, Франція, Китай і Росія заблокували спробу арабських держав отримати від Ради Безпеки ООН мандат на військову операцію проти Ірану з метою розблокування Ормузької протоки.

Про це повідомляє The New York Times.

Як голосуюють за резолюцію в ООН?

Голосування за відповідну резолюцію, яку підготував Бахрейн за підтримки країн Перської затоки, очікується у п’ятницю. Водночас поки незрозуміло, чи вдасться переконати ключових гравців – Москву, Пекін і Париж – підтримати документ.

Ці держави є постійними членами Радбезу і можуть скористатися правом вето. За словами дипломатів, усі троє виступають проти формулювань, які передбачають застосування сили. До того ж розбіжності виникли не лише серед них, а й між непостійними членами Ради.

Проєкт резолюції вже кілька разів переписували – наразі це четверта версія після тривалих закритих переговорів. Найбільше суперечок викликає пункт, який дозволяє державам-членам вживати "всіх необхідних засобів” для забезпечення проходу суден і недопущення блокування протоки.

Тим часом Іран сигналізує, що навіть після завершення бойових дій не має наміру відмовлятися від контролю над судноплавством у цьому стратегічному регіоні.

Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран фактично перекрив рух танкерів через Ормузьку протоку, що спричинило дефіцит нафти на світовому ринку та різке зростання цін.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп робить суперечливі заяви: то применшує значення протоки для США, то наполягає на її негайному відкритті. Його заклики до союзників по НАТО долучитися до військової операції також не знайшли підтримки, що призвело до напруження у відносинах із партнерами.

