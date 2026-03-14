Поки світ дивиться, Кремль заробляє: як війна навколо Ірану грає на руку Росії

Ескалація конфлікту довкола Ірану та ризик перекриття Ормузької протоки можуть мати серйозні наслідки для світового енергетичного ринку. Через кризу ціни стрімко зросли, а США навіть частково послабили обмеження на російську нафту.

Аналітики попереджають: у підсумку це може дати Кремлю нові фінансові ресурси для війни проти України. Про це повідомляє The Washington Post.

Чому війна навколо Ірану вигідна Росії?

Експерти звертають увагу, що нинішня енергетична криза фактично створює для Москви сприятливі умови.

По-перше, різке зростання цін на нафту автоматично збільшує доходи Росії, яка залишається одним із найбільших експортерів енергоресурсів у світі. Після початку бойових дій на Близькому Сході ціни на нафту перевищили позначку 100 доларів за барель, що значно більше, ніж до конфлікту.

По-друге, через перебої з постачанням нафти з Близького Сходу країни-імпортери починають активніше шукати альтернативні джерела. У такій ситуації російська нафта знову стає більш потрібною на світових ринках.

Експерти зазначають, що саме така ситуація давно вигідна Кремлю: будь-яка нестабільність на Близькому Сході підвищує ціни на енергоносії та збільшує прибутки російського бюджету.

На тлі різкого стрибка цін Вашингтон пішов на тимчасовий крок – частково послабив санкції щодо російської нафти.

Адміністрація президента США видала спеціальну 30-денну ліцензію, яка дозволяє купувати російську нафту, що вже перебуває на танкерах у морі. Це рішення пояснили необхідністю стабілізувати світовий енергетичний ринок.

Йдеться приблизно про понад 120 мільйонів барелів нафти, які перебувають у транспортуванні. Таким чином покупці можуть придбати її без ризику потрапити під американські санкції.

У Вашингтоні наголошують, що це лише тимчасовий і вузький виняток, який не означає повного скасування санкцій проти Росії.

Однак критики застерігають: навіть короткострокове послаблення може збільшити доходи Москви.

Чому ключовою є Ормузька протока?

Однією з головних причин енергетичної турбулентності стала загроза перекриття Ормузької протоки. Це стратегічний морський шлях між Іраном і Оманом, через який проходить приблизно п’ята частина світових морських поставок нафти.

Щодня через протоку транспортується близько 20 мільйонів барелів нафти та нафтопродуктів. Будь-які перебої в її роботі одразу викликають різке зростання цін на світових ринках.

Після загострення конфлікту Іран неодноразово погрожував перекрити протоку або обмежити рух танкерів, що ще більше підштовхує ціни вгору.

Саме тому багато аналітиків вважають, що тривала криза у Перській затоці може стати одним із найбільших геополітичних подарунків для Росії.

Чим це небезпечно для України?