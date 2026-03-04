Операція Трампа в Ірані: у США зробили приголомшливу заяву

Лідер меншості Палати представників США Хакім Джеффріс заявив, що Трамп не надав жодних конкретних пояснень дій США в Ірані. Він також додав, що ця війна може тримати ще декілька тижнів.

В США заявили, що країна не виключає можливості введення військ до Ірану. Про це повідомили в CNN.

Які плани має США щодо Ірану?

За словами Хакіма Джеффріса, досі немає жодного пояснення причин продовження війни, а також відсутні докази існування прямої загрози для США чи їхніх інтересів у регіоні.

Він зазначив, що питання про "кінцеву гру" залишається відкритим, і наразі немає ясності щодо того, чим насправді керувалася влада при прийнятті цього рішення.

Ну, президент зазначив, що він не виключає можливості затягування війни на декілька тижнів, проте американський народ рішуче виступив би проти цього,

– зазначив Джеффріс.

Він також уникнув відповіді на питання щодо фінансування оборони, зазначивши, що зараз важливіше відновити контроль Конгресу над війною.

Що відомо про ситуацію в Ірані?