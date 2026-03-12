Трамп заявив, що США вже перемогли у війні в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна вже перемогла Іран. Він додав, що це відбулося ще у перші години конфлікту.

Раніше Трамп наголошував, що війна з Іраном триватиме 4 – 6 тижнів. Про це повідомили в CNN.

Чому Трамп повідомив про свою перемогу?

У середу 12 березня лідер США заявив про перемогу над Іраном, не надавши жодних доказів або конкретики. Він зазначив, що більшість американців також підтримують таку думку.

Дозвольте мені сказати, що ми перемогли. Знаєте, ніколи не хочеться зарано говорити про перемогу, але ми перемогли. Це сталося ще в першу годину початку конфлікту,

– сказав президент.

Він додав, що Іран зараз точно перебуває на межі поразки та заявив, що незважаючи на усю ситуацію, США не мають планів завершувати конфлікт.

Трамп також пояснив походження назви операції "Епічна лють". За його словами, жоден із запропонованих раніше варіантів йому не сподобався. Згодом президент сказав, що "побачив епічну лють" і ця фраза зрештою стала основною назвою.

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?