Трамп заявив, що США вже перемогли у війні в Ірані
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка перемогла Іран ще у перші години конфлікту.
- Лідер США сам придумав назву операції "Епічна лють", оскільки жоден із наданих варіантів йому не сподобався.
Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна вже перемогла Іран. Він додав, що це відбулося ще у перші години конфлікту.
Раніше Трамп наголошував, що війна з Іраном триватиме 4 – 6 тижнів. Про це повідомили в CNN.
Чому Трамп повідомив про свою перемогу?
У середу 12 березня лідер США заявив про перемогу над Іраном, не надавши жодних доказів або конкретики. Він зазначив, що більшість американців також підтримують таку думку.
Дозвольте мені сказати, що ми перемогли. Знаєте, ніколи не хочеться зарано говорити про перемогу, але ми перемогли. Це сталося ще в першу годину початку конфлікту,
– сказав президент.
Він додав, що Іран зараз точно перебуває на межі поразки та заявив, що незважаючи на усю ситуацію, США не мають планів завершувати конфлікт.
Трамп також пояснив походження назви операції "Епічна лють". За його словами, жоден із запропонованих раніше варіантів йому не сподобався. Згодом президент сказав, що "побачив епічну лють" і ця фраза зрештою стала основною назвою.
Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?
США відповідальні за удар "Томагавком" по школі в Ірані, коли загинули 175 дітей. Ймовірно це сталося внаслідок отримання застарілих розвідданих.
Іран здійснив атаку на три нафтові танкери біля узбережжя Іраку, що призвело до загибелі однієї людини та евакуації екіпажів.
В Bloomberg повідомили, що Іран зменшив виробництво дронів Shahed-136 після ударів США та Ізраїлю, але не зупинив його і має запаси. Такі дрони країна використовує для атак на нафтову інфраструктуру та військові цілі.