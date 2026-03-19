"Це не наша війна": Європа відмовляється підтримати Трампа у конфлікті з Іраном, – Reuters
- Європейські союзники США відмовляються підтримати ініціативи Дональда Трампа щодо військової операції проти Ірану, через відсутність чіткої стратегії та підтримки громадян.
- Європейські лідери наголошують на збереженні нейтралітету та відзначають, що конфлікт не є війною Європи, на тлі критики політики Трампа.
Європейські союзники США не поспішають долучатися до потенційної військової операції проти Ірану. Європейські лідери заявляють про небажання втягуватися у конфлікт без чіткої стратегії та підтримки громадян.
У Євросоюзі побоюються ескалації та відсутності чіткої стратегії . Про це пише Reuters.
Що говорять в Європі про підтримку Трампа?
Європейські союзники США відмовляються підтримати ініціативи Дональда Трампа щодо військової операції проти Ірану, зокрема участь у розблокуванні Ормузької протоки.
Як пише видання, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі немає переконливого плану завершення операції, а США не консультувалися з європейськими партнерами. За його словами, Берлін не братиме участі у військовому забезпеченні судноплавства в Ормузькій протоці, поки триває війна. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також наголосив, що цей конфлікт не є війною Європи.
Подібну позицію озвучив і президент Франції Еммануель Макрон, підкресливши, що Франція не є стороною протистояння. Європейські уряди вважають, що збереження нейтралітету наразі є менш ризикованим, ніж участь у війні, яка може ще більше загострити трансатлантичні відносини. Додатковим фактором є громадська думка – більшість жителів європейських країн виступають проти військових дій.
Заданими Reuters, європейські чиновники також зазначають, що не мають чіткого розуміння цілей США у цьому конфлікті, які можуть відрізнятися від ізраїльських, зокрема щодо можливої зміни режиму в Ірані.
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен наголосила, що країни НАТО не зобов'язані брати участь у таких операціях. Вона підкреслила, що Альянс не повинен втягуватися у війну, яку сам не обирав.
Війна в Ірані: останні новини
Іран 19 березня атакував енергетичний вузол Катару у місті Рас-Лаффан, завдавши значних пошкоджень. Це вже друга атака на місто, зокрема раніше під атаку потрапляло газове родовище.
За даними ЗМІ, Пентагон запросив понад 200 мільярдів доларів для війни з Іраном, що може стати одним із найбільших військових бюджетів США. Ці кошти необхідні для фінансування бойових операцій і поповнення запасів озброєння.
США розглядають можливість розгортання тисяч американських військових для забезпечення безпеки Ормузької протоки та острова Харг в Ірані. Проте, як пишуть медіа, таке рішення може мати політичні ризики для Трампа.