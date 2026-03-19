"Це не наша війна": Європа відмовляється підтримати Трампа у конфлікті з Іраном, – Reuters

Європейські союзники США не поспішають долучатися до потенційної військової операції проти Ірану. Європейські лідери заявляють про небажання втягуватися у конфлікт без чіткої стратегії та підтримки громадян.

У Євросоюзі побоюються ескалації та відсутності чіткої стратегії . Про це пише Reuters.

Що говорять в Європі про підтримку Трампа?

Європейські союзники США відмовляються підтримати ініціативи Дональда Трампа щодо військової операції проти Ірану, зокрема участь у розблокуванні Ормузької протоки.

Як пише видання, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі немає переконливого плану завершення операції, а США не консультувалися з європейськими партнерами. За його словами, Берлін не братиме участі у військовому забезпеченні судноплавства в Ормузькій протоці, поки триває війна. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також наголосив, що цей конфлікт не є війною Європи.

Подібну позицію озвучив і президент Франції Еммануель Макрон, підкресливши, що Франція не є стороною протистояння. Європейські уряди вважають, що збереження нейтралітету наразі є менш ризикованим, ніж участь у війні, яка може ще більше загострити трансатлантичні відносини. Додатковим фактором є громадська думка – більшість жителів європейських країн виступають проти військових дій.

Заданими Reuters, європейські чиновники також зазначають, що не мають чіткого розуміння цілей США у цьому конфлікті, які можуть відрізнятися від ізраїльських, зокрема щодо можливої зміни режиму в Ірані.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен наголосила, що країни НАТО не зобов'язані брати участь у таких операціях. Вона підкреслила, що Альянс не повинен втягуватися у війну, яку сам не обирав.

Війна в Ірані: останні новини