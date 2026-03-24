Іранці розмістили фото прем'єра Іспанії на ракеті, яку запустили по Ізраїлю
- Іран розмістив на ракеті фото прем'єр-міністра Іспанії.
- Іранці подякували Санчесу за його позицію проти війни США та Ізраїлю.
Іранські військові подякували прем'єр-міністру Іспанії Педро Санчесу, який виступав з критикою початку бойових дій на Близькому Сході. Вони розмістили на одній з ракет наліпку з його цитатою та портретом.
В Ірані заявляли, що ракети "незабаром будуть випущені по окупованих територіях", натякаючи таким чином на Ізраїль. Про це повідомили в El Mundo.
Раніше президент Ірану Масуд Пезешкіан, похвалив "відповідальну поведінку" Санчеса у соцмережах та закликав його протистояти порушенням прав людини й агресії США та Ізраїлю.
Також іранські військові й раніше полюбляли надписи на боєприпасах. Два тижні тому вони написали на ракетах, що продовжать атаки, доки останній американський солдат не покине Близький Схід.