"Вони не захотіли долучитися до боротьби": Трамп назвав НАТО "боягузами" через війну в Ірані

Президент США Дональд Трамп вкотре виступив з різкою критикою НАТО: політик назвав союзників "боягузами" через те, що вони не долучаються до військової операції США з розблокування Ормузької протоки.

Відповідний допис Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

У чому Трамп звинувачує НАТО?

Президент США розкритикував країни НАТО за небажання долучатися до війни проти Ірану, адже вони продовжують скаржитися на зростання світових цін на нафту.

Крім того, Дональд Трамп назвав Альянс "паперовим тигром", натякаючи на те, що НАТО виглядає сильним лише зовні, але насправді є вразливим і слабким.

Без США НАТО – це паперовий тигр! Вони не захотіли долучитися до боротьби, щоб зупинити Іран, який прагне отримати ядерну зброю. Тепер, коли ця боротьба виграна у військовому плані, причому для них це не несе майже ніякої небезпеки, вони скаржаться на високі ціни на нафту, які змушені платити, але не хочуть допомагати у відкритті Ормузької протоки – це простий військовий маневр, який і є єдиною причиною високих цін на нафту,

– йдеться в дописі.

Американський лідер наголосив, що він вважає потенційну операцію в Ормузькій протоці "легкою" та з "незначним ризиком".

Водночас політик заявив, що США запам'ятають цей крок з боку союзників.

Що відбувається в Ормузькій протоці?