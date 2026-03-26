То є переговори чи нема: в Ірані дивно висловилися про контакти зі США

З Ірану та США надходять різні сигнали щодо перемовин. Якби вони відбулися, це було би найкращим завершенням війни, бо через дії США й Ізраїлю світ потерпає від економічної кризи.

Втім, ізраїльські джерела, з якими говорили ЗМІ, скептичні щодо перемовин. Про це повідомили Reuters.

Іран і США ведуть переговори чи ні?

В Ірані офіційно заперечували перемовний процес, а неофіційно ЗМІ писали, що Моджатаба Хаменеї таємно передав Стіву Віткоффу згоду на переговори.

Найновіша заява пролунала в середу, 25 березня, від міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі.

Передача повідомлень через наші дружні країни та наша реакція у вигляді викладення своєї позиції або оприлюднення необхідних попереджень не є переговорами чи діалогом,

– сказав він, виступаючи на державному телебаченні.

Тобто визнав, що посередники є і що Іран ніби й розглядає пропозицію США, та не поспішає погоджуватися на щось.

Дональд Трамп відреагував на це так: Іран прагне укласти угоду, але не каже про це офіційно – боїться, що тоді режим вб'є тих, хто пропонував дипломатію.

Зверніть увагу! США передали Ірану пропозицію з 15 пунктів. Вона передбачає відновлення проходження суден по Ормузькій протоці, вилучення запасів високозбагаченого урану Ірану, обмеження його програми балістичних ракет та припинення фінансування регіональних союзників.

"Високопоставлений ізраїльський чиновник оборони заявив, що Ізраїль скептично ставиться до того, що Іран погодиться на умови, і що Ізраїль стурбований тим, що американські перемовники можуть піти на поступки. Ізраїль також хоче, щоб будь-яка угода зберегла за ним право завдавати превентивних ударів, повідомило друге джерело", – ідеться в матеріалі Reuters.

Світ у кризі через війну на Близькому Сході

Тим часом в США роздумують над сухопутним вторгненням в Іран. Це відбувається на тлі рекордного падіння підтримки Трампа: 61 відсоток американців не схвалює військові удари США по Ірану.

А світ дедалі більше занурюється в кризу.

Коли Іран тримає Ормузьку протоку в заручниках, кожна країна платить викуп – на заправці, в продуктовому магазині, в аптеці. Жодній країні не можна дозволити дестабілізувати світову економіку таким чином,

– висловився Султан Аль-Джабер, генеральний директор державної нафтової компанії Абу-Дабі ADNOC.

Він сказав, що блокування Ормузької протоки Іраном – економічний тероризм.

Через війну в Ірані на півтора місяця перенесли і зустріч Трампа та Сі – неформально говорять, що до завершення бойових дій.

Тобто через місяць після початку операції "Епічна лють" можна говорити, що США не досягли своїх цілей.