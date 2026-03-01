Укр Рус
1 березня, 20:09
Скоро решта теж будуть на дні, – Трамп каже, що США вже потопили 9 військових кораблів Ірану

Сергій Попович
Основні тези
  • Дональд Трамп заявив, що США потопили 9 іранських військових кораблів.
  • США значно пошкодили іранський військово-морський штаб.

Дональд Трамп заявив, що США вдалося потопити 9 військових кораблів Ірану. Він пригрозив, що решта також підуть на дно.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

Скільки кораблів Ірану потопили США?

Президент США Дональд Трамп заявив, що США потопили 9 іранських військових кораблів. Деякі з них були "відносно великі і важливі".

Ми йдемо за іншими – вони скоро будуть на дні моря, 
– заявив Трамп.

Він також додав, що США "значною мірою" пошкодили іранський військово-морський штаб.


Допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social / Скриншот

Іран заявляв, що атакував американський авіаносець

  • Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив, що завдав ракетного удару по авіаносцю USS Abraham Lincoln.

  • Центральне командування США спростувало ці заяви, показавши фото з палуби авіаносця, що продовжує виконувати завдання. За словами американських військових, ракети Ірану навіть не наблизилися до корабля.