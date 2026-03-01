Скоро решта теж будуть на дні, – Трамп каже, що США вже потопили 9 військових кораблів Ірану
- Дональд Трамп заявив, що США потопили 9 іранських військових кораблів.
- США значно пошкодили іранський військово-морський штаб.
Дональд Трамп заявив, що США вдалося потопити 9 військових кораблів Ірану. Він пригрозив, що решта також підуть на дно.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.
Скільки кораблів Ірану потопили США?
Президент США Дональд Трамп заявив, що США потопили 9 іранських військових кораблів. Деякі з них були "відносно великі і важливі".
Ми йдемо за іншими – вони скоро будуть на дні моря,
– заявив Трамп.
Він також додав, що США "значною мірою" пошкодили іранський військово-морський штаб.
Допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social / Скриншот
Іран заявляв, що атакував американський авіаносець
Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив, що завдав ракетного удару по авіаносцю USS Abraham Lincoln.
Центральне командування США спростувало ці заяви, показавши фото з палуби авіаносця, що продовжує виконувати завдання. За словами американських військових, ракети Ірану навіть не наблизилися до корабля.