Резолюцію ухвалено: Сенат США зобов'язав Трампа вивести американські війська з війни проти Ірану

Сенат США схвалив резолюцію, яка зобов'язує президента Дональда Трампа вивести американські війська з війни проти Ірану. Раніше аналогічне рішення підтримала Палата представників, що посилило тиск на Білий дім.

Про це повідомляють агентство Reuters та CNN. Водночас сам американський президент не задоволений подібним рішенням.

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Яке рішення стосовно війни ухвалили?

Сенат США підтримав резолюцію про воєнні повноваження 50 голосами проти 48. Її підтримали всі демократи, окрім одного сенатора, а також четверо республіканців. Ще двоє республіканців участі у цьому голосуванні не брали.

Зазначається, що це перший випадок з моменту ухвалення Закону про воєнні повноваження 1973 року, коли обидві палати Конгресу схвалили резолюцію з вимогою до президента вивести американські війська з бойових дій.

Водночас ЗМІ констатують, що операція американської та ізраїльської сторін проти Ірану триває з 28 лютого 2026 року. Від початку року це вже десяте голосування Сенату щодо воєнних повноважень стосовно Ірану.

Згідно з оприлюдненою інформацією, демократи раніше неодноразово виносили це питання на розгляд Конгресу, а останнім часом їхня ініціатива все ж таки почала отримувати дедалі більшу підтримку серед республіканців.

Резолюція навряд чи матиме практичні наслідки, але її ухвалення стало політичним ударом для Трампа. Водночас адміністрація готується звернутися до Конгресу із запитом на десятки мільярдів доларів для фінансування війни.

Як відреагував Трамп?

Згодом американський президент Дональд Трамп, реагуючи на відповідне рішення, розкритикував голосування про припинення бойових дій проти Ірану. На його думку, подібні дії лише грають "на користь та втіху ворогу".

Чотири республіканські невдахи проголосували разом з демократами, і Іран запитав моїх людей: "що це все означає?" Ці сенатори щойно ускладнили мені роботу, але я її виконаю так чи інакше, тому що я завжди її виконую,

– написав він у Truth Social.

За його словами, голосування пройшло у невідповідний момент і не мало жодного сенсу, оскільки США нібито змогли поставити Іран у складне становище та домогтися безпрецедентної поваги з боку Тегерана до Вашингтона.



Реакція Дональда Трампа на голосування / Скриншот 24 Каналу

Нагадаємо, нещодавно CNN, посилаючись на дані Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), повідомляло, що війна з Іраном коштувала Міністерству оборони США близько 40 мільярдів доларів і не лише.

До речі, раніше Іран заявив про готовність утримувати Ормузьку протоку закритою, доки не буде забезпечено дотримання режиму припинення вогню в Лівані. Також Тегеран наполягає на наданні винятків та дозволів.