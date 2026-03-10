У США вже є втрати: політологиня відповіла, як до війни в Ірані ставляться американці

Дональд Трамп заявляє про успіхи в операції США проти Ірану та намагається пояснити американцям її важливість. Хоч зараз вони не підтримують президента, але згодом, найімовірніше, ситуація зміниться.

Про це 24 Каналу розповіла політологиня-американістка Олександра Філіпенко, зауваживши, що історія може повторитись, адже так було рік тому. Трамп в будь-який момент може оголосити про перемогу.

Як до війни в Ірані ставляться американці

У 2025 році США завдали ударів по низці іранських ядерних об'єктів. Політологиня-американістка зазначила, що тоді американці не сприймали ймовірний конфлікт з Іраном, але згодом показники підтримки перевищили 50%. Саме на це зараз і посилається президент США, який очікує позитивну реакцію з боку народу після завершення протистояння.

Водночас під час війни на Близькому Сході вже є жертви серед американців – відомо про загибель 4 військових під час атаки безпілотників у Кувейті.

Тому я не впевнена, що підтримка зросте з 30% до 60%. Однак якщо через місяць Трамп вийде і оголосить про перемогу, то американці дійсно з ним погодяться,

– наголосила вона.

Якщо рік тому наміри США були зрозумілі – знищення ядерних цілей, то зараз Трамп по-іншому пояснює важливість конфлікту. За його словами, Іран виготовляє міжконтинентальні балістичні ракети, які можуть долетіти до США і напряму загрожують американцям. Тому, попри те, що верхівка влади Ірану залишилась, Трамп може оголосити перемогою "усунення виробництва" ракет.

Цікаво! Водночас голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк зауважив, що всередині США розпочалась опозиційна діяльність та несприйняття протистояння з Іраном. Навіть республіканці в Конгресі не розуміють мету Трампа.

Що кажуть в США про війну в Ірані?