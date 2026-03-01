"Повернення до закону джунглів": у Китаї відреагували на операцію США проти Ірану

28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну військову операцію проти Ірану. У ході авіаударів був ліквідований верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї. У Китаї заявили, що глибоко стурбовані таким ходом подій.

У Пекіні рішуче засудили атаку на Іран і закликали США та Ізраїль до негайного припинення військових дій, щоб уникнути подальшого загострення ситуації. Про це йдеться у повідомленні МЗС країни.

Дивіться також Історик назвав єдину умову, яка наблизить мир з Росією

Як Китай прокоментував операцію США проти Ірану?

У китайському МЗС підкреслили, що атака на Іран і ліквідація аятоли є серйозними порушеннями сувернітету і безпеки цієї країни, а також суперечать принципам Статуту ООН та базовим нормам міжнародних відносин.

Також у пресслужбі відомства розповіли, що 1 березня міністр закордонних справ Ван Ї провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

За словами Ван Її, 28 лютого Росія та Китай ініціювали проведення термінового засідання Радбезу ООН щодо поточної ситуації в Ірані.

Ван ї наголосив, що Китай виступає проти застосування сили у міжнародних відносинах.

Атаки США та Ізраїлю на Іран під час переговорного процесу між Іраном та США є неприпустимими, відкриті вбивства лідера суверенної держави та заклики до зміни влади також неприпустимі – такі дії суперечать міжнародному праву та базовим принципам міжнародних відносин,

– заявив глава МЗС Китаю.

Ван Ї зазначив, що бойові дії вже охопили усю Перську затоку, а ситуація на Близькому Сході може стати надзвичайно небезпечною. Тому Китай закликає негайно зупинити військові дії та повернутися до переговорів. На думку Пекіна, міжнародна спільнота повинна чітко виступати проти повернення світу до "закону джунглів".

Лавров своєю чергою сказав, що удари США та Ізраїлю по Ірану серйозно загрожують стабільності на Близькому Сході. Росія підтримує позицію Китаю і готова через ООН та ШОС закликати до негайного припинення війни та повернення до переговорів.

Зверніть увагу! Політолог Ігор Чаленко, керівник Центру аналізу та стратегій, вважає, що події на Близькому Сході можуть перерости у Третю світову війну, якщо до конфлікту активно долучиться Китай.

Як у світі відреагували на операцію США проти Ірану?