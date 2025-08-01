Після повернення в Білий дім Дональд Трамп проголосив себе "президентом миру" та неодноразово заявляв, що гідний Нобелівської премії миру. Проте через шість місяців президентства йому не вдалося домогтися істотного прогресу в припиненні двох найскладніших воєн у світі.

Йдеться про війну в Україні та в секторі Газа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Чому Трампу не вдалося досягти прогресу в закінченні війни в Україні?

Старший науковий співробітник із запобігання конфліктам у Раді з міжнародних відносин Пол Стерс вважає що ініціативи Трампа гідні похвали. Проте водночас зазначає, що його підхід багато в чому був "несистематичним і ситуативним".

Стерс пояснює, що посередництво в досягненні припинення вогню – це не те саме, що побудова міцного миру, адже останнє зазвичай вимагає тривалих і кропітких дипломатичних зусиль.

І хоча другий термін Трампа тільки починається, колишні чиновники та позаурядові експерти кажуть, що стиль ведення переговорів президента вже сформувався. Він багато в чому визначається особистими стосунками зі світовими лідерами й погрозами застосувати економічний тиск або навіть силу в разі відмови.

Цей стиль також відображає нетерпіння Трампа щодо тривалих переговорів, спрямованих на усунення фундаментальних причин найгостріших конфліктів у світі, і зосередженість на спробах домогтися припинення вогню.

Є різниця між припиненням вогню і паузами та припиненням воєн. Перший припиняє бойові дії, другий розбирається з причинами конфлікту й укладає угоди, які розв'язують розбіжності – або принаймні спонукає обидві сторони скоригувати свої підходи та виробляє modus vivendi (згоду сторін – 24 Канал),

– заявив Денніс Росс, високопоставлений чиновник з питань миру на Близькому Сході.

Наразі основна увага в політиці Трампа щодо України приділяється тому, чи готовий Білий дім зробити жорсткі кроки відповідно до своїх дедалі жорсткіших заяв.

Деніел Фрід, колишній високопоставлений співробітник Держдепартаменту, який також був послом США в Польщі вважає, що риторика рухається в правильному напрямку. Проте мети ще не вдалося досягти.

У виданні нагадують, що цього тижня Трамп пригрозив запровадити високі мита для країн, які торгують із Росією, таких як Індія, щоб спробувати вплинути на Путіна. Він також погодився з тим, що США можуть продати європейським країнам протиракетні системи Patriot та інші системи озброєння для України.

Проте американський лідер також час від часу розмірковував про те, щоб умити руки від врегулювання війни, і деякі з союзників президента не впевнені, наскільки твердо Білий дім готовий займати позицію щодо Росії в довгостроковій перспективі.

Окрім цього, Трамп неодноразово нарікав, що його дипломатичні зусилля не привели до міжнародного визнання, якого колишній президент Барак Обама домігся 2009 року за свої "виняткові зусилля зі зміцнення міжнародної дипломатії та співпраці між народами".

У WSJ підкреслюють, що це прагнення, якому деякі з партнерів Трампа по переговорах підігравали, прагнучи зміцнити зв'язки з Білим домом, і яке інші країни ігнорували на свій страх і ризик, вносить нову змінну в і без того складну дипломатичну систему.